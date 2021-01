La reacción de Ferreras al escuchar a Pablo Iglesias comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo Ecoteuve.es 19/01/2021 - 15:51 0 Comentarios

El presentador de 'Al rojo vivo' se moja sobre lo que dijo el vicepresidente en La Sexta

La equiparación que Pablo Iglesias hizo de Puigdemont con los exiliados del franquismo durante la entrevista que el domingo concedió a Gonzo en Salvados (La Sexta) sigue generando un torrente de reacciones.

Antonio García Ferreras ha sido muy claro en un momento del debate de Al rojo vivo, cuando ha dejado clara su postura ante lo que dijo el vicepresidente del Gobierno en el programa de su misma cadena.

"Es un error. Es una comparación que es un error. Y la culpa no la tiene ni la RAE ni Gonzo. En todo caso, Gonzo hizo lo que tenía que hacer, que era preguntar", ha dicho Ferreras. Con la RAE se refería a las palabras de Isa Serra, que defendió que tanto uno como los otros eran exiliados según el diccionario.

En cualquier caso, Ferreras también ha mandado un recado a "algunos que nunca han prestado la más mínima atención a los exiliados y que ahora se están rasgando las vestiduras".

Antonio Maestre: "Tendría que haber dicho que se ha equivocado"

En Al rojo vivo, no solo Ferreras ha criticado las palabras de Iglesias. También Antonio Maestre se ha mostrado contrario a lo que dijo el vicepresidente segundo del Gobierno el domingo y, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy no ha rectificado. "Se equivoca, primero porque compra el relato independentista", ha dicho. "Y no dudo del compromiso de Pablo Iglesias con la memoria de los represaliados", ha añadido. "Pero Puigdemont no es Tarradellas", ha intervenido en ese momento Ferreras. "Para nada", ha apuntado Maestre, que ha añadido: "Tenia que haber dicho que se ha equivocado al equipararlo con el exilio de los republicanos".

