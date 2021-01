¿Vuelve Rubén Sánchez a 'La isla de las tentaciones'?: la identidad de todos los solteros del reality Ecoteuve.es 19/01/2021 - 15:14 0 Comentarios

El 'tentador' de la primera edición podría regresar tras su escándalo con Fani

La Isla de las Tentaciones regresa este jueves 21 de enero, a las 22.00, a Telecinco con Sandra Barneda al frente de su tercera edición. El reality vuelve con importantes novedades y giros que sorprenderán a sus protagonistas. Entre ellas, 'la luz de la tentación', una inquietante alarma que alertará a los protagonistas de que sus parejas han sobrepasado los límites previamente marcados.

Lola y Diego, Marina y Jesús, Lara y Hugo, Claudia y Raúl y Lucía y Manuel, son las cinco parejas que pondrán sus relaciones a prueba en dos resorts de lujo ubicados en la zona de Las Terrenas, en la región de Samaná, una de las áreas más salvajes y paradisiacas de la Republica Dominicana.

La experiencia de las parejas por separado en las villas dominicanas se llevará a cabo en compañía de 10 solteras -ellos- y 10 solteros -ellas- que tratarán de conquistarles y someterles a diferentes tentaciones. A ambos grupos, seleccionados en función de las afinidades de los integrantes de los dúos protagonistas, se les sumará una vez iniciada la convivencia un soltero y una soltera conocidos por los seguidores del programa.

La identidad del soltero habría podido salir ya a la luz después de que los seguidores del reality hayan identificado a Rubén Sánchez, tentador de la primera edición que acabó enrollándose con Fani, en una de las promos del programa. Sin embargo, Mediaset ha preferido dejar el asunto en el aire: "No está confirmada la participación de Rubén", advirtió Sandra Barneda este martes a los medios durante una rueda de prensa virtual en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

Los solteros de 'La isla de las tentaciones 3'

- SIMONE: 26 años. Milán. Empresario. "He dejado mi vida en Italia para buscar la cosa más bella del mundo: el amor".

- IKER: 29 años. Álava. Policía local. "Creo en el romanticismo y en el amor para siempre".

- XAVI: 35 años. Andorra. Piloto de motos. "Soy competitivo en las motos, pero más en el amor. Sólo hay que comprobarlo".

- DAVID: 29 años. Pontevedra. Fotógrafo. "Las miradas no mienten y los ojos de las chicas siempre tienen cosas que decirme".

- JAVI: 26 años. Huesca. Fotógrafo. "Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya".

- IMANOL: 34 años. Madrid. Hostelero. "Las mujeres que me conquistan son dulces y divertidas. En la isla no me faltará de eso".

- ISAAC: 25 años. Barcelona. Influencer. "Todo el mundo me conoce como el lobo y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita".

- VÍCTOR: 22 años. Lleida. Camarero. "No he encontrado el amor, pero todas las mujeres me recuerdan por mi cara bonita".

- TONI: 26 años. Barcelona. Dependiente. "Hago trajes a medida porque las mías son perfectas".

- CARLOS: 34 años. Sevilla. Empresario. "Soy el rey de la noche en mi ciudad, pero también lo seré en la isla".

Las solteras de La isla de las tentaciones 3

- MARI: 29 años. Murcia. Modelo internacional. "Ha llegado el momento de sentar la cabeza y encontrar el amor de verdad".

- SUSAN: 22 años. Venezuela. Arquitecta. "Mi belleza ha inspirado a muchos hombres; en la isla, no será diferente".

- CARLA: 28 años. Barcelona. Influencer. "Me considero la mujer perfecta. Necesito a un hombre que se atreva a conocerme".

- LARA: 24 años. Pontevedra. Modelo. "Fui crupier y ya no hay secretos para mí en el juego, ni tampoco en el amor".

- STEFANY: 25 años. Barcelona. Psicóloga. "Soy adicta a los bolsos y los zapatos. Mi nuevo 'capricho' es enamorarme".

- NAHIA: 21 años. Lanzarote. Modelo. "Estoy acostumbrada a que los hombres me miren, pero yo no miro a cualquiera".

- JENNIFER: 19 años. Tenerife. Modelo. "Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken".

- MÓNICA: 22 años. Zaragoza. Monitora de fitness. "Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible".

- BELA: 25 años. Valencia. Profesora. "Mis rasgos exóticos son la perdición de cualquier hombre".

- ALBA: 23 años. Madrid. Camarera. "Soy la reina de las fiestas y de más cosas; me muero de ganas de que los chicos lo comprueben".