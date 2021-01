Pablo Motos se atreve a decir en 'El hormiguero' qué haría para solucionar su mayor complejo físico Ecoteuve.es 13:46 - 19/01/2021 0 Comentarios

El presentador dice que "me pondría carne en los pies para ser más alto"

Pablo Motos protagonizó un inesperado comentario sobre su físico este lunes en El hormiguero. Tras entrevistar a la cantante Nathy Peluso por primera vez en el programa, el presentador dio paso a la tertulia con Marron, Luis Piedrahita y J.J. Vaquero.

El primer tema que puso sobre la mesa tenía relación con la cirugía estética que se ha hecho el Pequeño Nicolás. "Se ha operado la cara para hacérsela más masculina. A sus 26 años se ha reducido la papada y se ha afilado el mentón. Entre el antes y el después no veo ninguna diferencia", dijo.

"¿Alguna vez os habéis sentido poco masculinos?", preguntó después a sus colaboradores, que negaron. Sin embargo, poco a poco se fueron sincerando sobre sus complejos físicos.

Pablo Motos: "Me pondría carne en los pies para ser más alto"

Es el caso de Marron, que habló de lo mal que lo pasó de joven por tener la voz muy aguda. "De adolescente no podía contestar el teléfono porque se pensaban que era mi madre... Una vez llamó mi padre a casa y me confundió con ella", explicó. Piedrahita, por su parte, afirmó que "si la ciencia lo permite, y creo que sí, me alargaría un poco los dedos" porque "tengo las manos con las de Mickey: dedos gordos, pero extremadamente ágiles".

Fue entonces cuando Pablo Motos habló de su complejo, que tantas veces ha generado burlas. "Me pondría carne en los pies para ser más alto", aseguró. "La pondría en la planta del pie, que no se notaría, solo en verano, pero en invierno... Me pondría cuatro dedos de carne".