Claudia Villafañe, exmujer de Maradona, se rompe al ganar 'MasterChef': "Falta el papá de mis hijas" Ecoteuve.es 13:16 - 19/01/2021 0 Comentarios

La empresaria dedica unas bonitas palabras al futbolista fallecido en noviembre

Claudia Villafañe, exmujer de Diego Armando Maradona, se proclamó este lunes ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity, emitido en el canal argentino Telefe. La empresaria recibió el cariño en el plató de Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo durante su matrimonio con el futbolista.

Villafañe se impuso a la actriz y presentadora Analía Franchín con el siguiente menú: "Mi primer plato es una burrata, el plato principal es un arrollado de panceta con conejo y el postre un cremoso de chocolate blanco con cereza".

Lea también: Revolución en la mecánica de 'Ahora Caigo': los cambios que harán más protagonista al concursante central

Una vez que el jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, anunció su nombre como vencedora, la 'Tata' se desmoronó con un emotivo recuerdo a sus seres queridos para dedicar la hazaña.

"Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión", dijo en primer lugar para añadir a continuación entre lágrimas: "Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...".

Maradona acusó a Claudia Villafañe de quedarse con buena parte de su fortuna

El emotivo recuerdo de Villafañe a Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre, llamó la atención puesto que, desde que se separaron en el año 2003, su relación no había podido ser peor. De hecho, se ha dicho que ambos discutieron a cuentas de Sueño bendito.

Lea también: La emoción de Ferreras al recordar a Maradona: "Sufrió los zarpazos de la locura que genera ser el rey del mundo"

El documental que Amazon Prime Video estrenará a lo largo del 2021, autorizado por El Pelusa, cuenta cómo fueron esos 28 años de matrimonio y, parece ser, que Villafañe no sale muy bien parada. De hecho, la plataforma llegó a omitir parte del guion sobre este conflicto legal. Maradona la acusó de quedarse buena parte de su dinero.