Ana Rosa decide ignorar a Fernando Simón: "Sus opiniones me dan absolutamente igual; ya no le hacemos caso"

Ana Rosa Quintana ha sorprendido este martes a los espectadores de Telecinco al anunciar que, después de casi un año escuchando atentamente las recomendaciones de Fernando Simón para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ha decidido comenzar a ignorar sus opiniones.

La confesión de la presentadora llegó después de que su programa se hiciera eco de las discrepancias entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en la posición que se ha de tomar ante las nuevas cepas que se han detectado en Brasil y Sudáfrica del covid19. El ejecutivo de Pedro Sánchez decidió que fuera Fernando Simón el que diera la cara para explicar el nivel de preocupación que existe con esas nuevas variantes del virus.

"¿Simón es un portavoz epidemiológico o es un político? Creo que tiene que decidirse qué es lo que es. Es el único portavoz, es alucinante", dijo sobre la decisión de que fuera el virólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el que analizara las nuevas cepas detectadas en África y Sudamérica.

El enfado de Ana Rosa con Fernando Simón: "Ya no le hacemos caso"

Isabel Díaz Ayuso pidió públicamente que se pusiera un filtro en Barajas para que no llegaran vuelos de estos países hasta que se esclarezca la situación. "No sé quien lo propone, pero sería un canto al sol", respondió Simón, que informó de que no llega un vuelo de Sudáfrica a Madrid desde hace tres semanas. El experto no mencionó que sí han llegado aviones desde Brasil: "Llevan cuarenta y tantos vuelos", se quejó Quintana.

La presentadora aprovechó la ocasión para atizar a Fernando Simón tras el cruce de declaraciones con la presidenta de Madrid. "Las opiniones de Simón me dan absolutamente igual, usted no está para dar opinión", aseguró Ana Rosa.

"Los datos los da Simon y cuando da los datos ya los tenemos todos los que han dado las distintas comunidades autónomas", añadió, señalando que España "es el único país del mundo que no da datos los fines de semana". "Los dan las comunidades autónomas... ya no hacemos caso a Simón", insistió.