Iker Jiménez responde al colaborador que criticó su programa: "Hay que tener cuajo"

Hace unas semanas, Cuarto Milenio recibió una crítica de un colaborador que había aparecido en alguna ocasión en el espacio que emite Cuatro. "Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión", dijo Vicente Baos, médico de familia y profesor de Patología Médica y Salud Pública.

Pues bien, Iker Jiménez le contestó en la última entrega de Milenio Live a propósito de una reflexión que hizo el presentador sobre un 'extraño fenómeno': el cambio de opinión de muchos expertos a medida que se fueron dando cuenta de que el coronavirus no era una simple gripe que nunca llegaría desde Italia, sino que se estaba convirtiendo en una pandemia que dejaba miles de muertos.

Y hay que recordar que Iker y su equipo fueron los primeros en avisar en febrero de lo que se avecinaba con un programa especial que dio mucho que hablar. En ese momento, muchos tacharon al presentador de alarmista, aunque luego se demostró que estaba en lo cierto.

Iker Jiménez contesta al doctor Baos

"Algunos encima se atreven a darte un palo y dices ¿éste? El doctor Baos por ejemplo. Vino tres veces a Cuarto Milenio. Yo no me había enterado de mucho pero es que dice 'es que Iker y su equipo dicen estupideces'. Digo, hombre, doctor Baos, sinceramente, con todo mi respeto, pero usted decir que las mascarillas eran contraproducentes, casi decir que peligrosas para el uso, para el virus, me parece que es una estupidez mucho más grande, decir eso a principios de febrero y finales de enero, con lo que estábamos pasando respecto a lo que decíamos nosotros", espetó Jiménez.

"¿Y cuántos han dicho esas cosas y tienen los santos bemoles de meterse con nosotros que lo único que hemos hecho es contar con expertos? Pero, claro, no gusta. Así que, amigo, váyase usted a dar una vuelta. Que lo diga un doctor... hay que tener cuajo", lamentó el periodista.

Iker, a los expertos que cambiaron de opinión: "Se reían de las mascarillas, que no servían"

Iker, indignado, recordó cómo muchos expertos que ahora defienden el uso de las mascarillas, las negaban al comienzo de la pandemia. "Se reían de las mascarillas, que no servían, que daban sensación falsa de seguridad...", dijo. "Me parece muy bien a mí que me den palos, pero yo no he tenido esos bandazos", zanjó.