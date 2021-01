Belén Esteban cuenta el motivo por el que se enfadó con Anabel Pantoja: "A una amiga no se le hace" Ecoteuve.es 18/01/2021 - 18:02 | 18:20 - 18/01/21 0 Comentarios

La colaboradora reaparece en 'Sálvame' para arroja luz sobre el conflicto

Belén Esteban ha reaparecido este lunes en Sálvame para aclarar el motivo por el que está enfadada con Anabel Pantoja. El origen de sus rencillas se remonta a diciembre, cuando la sobrina de la tonadillera hizo una promoción de sus joyas el mismo día que su compañera lanzaba las suyas.

La semana pasada, con Belén convaleciente desde su casa por el esguince de tobillo que sufrió tras una caída, Anabel se dirigió a ella como su "compañera" y no como amiga. Sin embargo, más allá de la competencia como empresarias, algo sucedió entre ellas que no quedó del todo claro.

Lea también: Anabel Pantoja pierde los papeles contra 'Sálvame': "¡España, se lo están inventando todo!"

De hecho, Anabel se cogió un rebote tremendo cuando se enteró que el programa de Telecinco se había puesto en contacto con su prometido, 'El negro', para intentar arrojar luz a lo sucedido. Para más desgracia, María Patiño la llamaba "interesada y mentirosa" en Socialité.

El verdadero motivo por el que la Esteban está enfadada con Anabel Pantoja

"Yo estoy enfadada por un motivo, no por diez como se ha dicho", ha asegurado la Esteban este lunes añadiendo que "no quiero hablar con ella, aunque sé que debería haberla llamado antes, pero es que no quiero".

Lea también: "No digo que esté gorda": la polémica opinión de Ana Rosa sobre el desnudo de Anabel Pantoja a lo Pedroche

"Ha hecho algo que me ha dolido mucho", ha continuado en Sálvame naranja emplazando a los espectadores al Tomate. "Es mi amiga a día de hoy y la quiero mucho, pero necesito un poco de tiempo. Ha hecho algo que no se le hace a una amiga".