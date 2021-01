Ana Rosa estalla contra Pablo Iglesias por comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos en el franquismo Ecoteuve.es 18/01/2021 - 14:16 0 Comentarios

La presentadora arremete contra el vicepresidente segundo por su respuesta a Gonzo

"Da igual que haya dado un golpe de estado, cargarse una Constitución..."

Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de la entrevista que hizo Gonzo a Pablo Iglesias este domingo en Salvados. Uno de los puntos con los que la presentadora no ha estado nada de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno es cuando comparó a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo.

"Pues lo digo claramente, creo que sí. (...) Lo que hizo fue motivado por sus convicciones", aseguró el líder de Unidas Podemos al ser preguntado por el periodista gallego. Su respuesta ha provocado un chorro de críticas, entre ellas, las de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien la ha calificado como "absolutamente inadecuada".

Lea también: "¿Por qué no han hecho nada en un año?": tensión por las ocho veces que Gonzo insistió con Pablo Iglesias

Sin embargo, para Iglesias, lo que ha hecho el rey emérito es "mucho más reprobable", algo que ha criticado Ana Rosa duramente: "Da igual que haya dado un golpe de estado, da igual cargarse una Constitución, da igual saltarse absolutamente todo... Porque aquí solo uno no está bien cuando hay dinero por medio. Puigdemont debe de estar viviendo de la nada...".

Ana Rosa defiende al rey emérito tras la polémica respuesta de Pablo Iglesias

La presentadora de Telecinco ha elevado el tono después al asegurar que los exiliados republicanos tuvieron que huir "porque Franco fue tremendo con los perdedores".

"Comparar a un golpista, a un tipo que ha dado un golpe de estado, con gente que se tuvo que ir de España por patas con lo puesto, sin un duro y muriendo fuera de España, me parece repugnante", ha añadido Inda.

Lea también: Las series que Pablo Iglesias recomienda a Nadia Calviño y Carmen Calvo, con pullas incluidas

Ana Rosa no ha querido zanjar el tema sin defender a Juan Carlos I ante las palabras de Iglesias. "No ha huido, se ha marchado, todavía no tiene ningún proceso abierto", ha dicho apostillando que "el rey puede ser que no es conveniente que vuelva" pero que "no tiene ninguna requisitoria judicial, nadie le ha expulsado, no está exiliado y vendrá cuando le dé la gana". Eso sí, la periodista ha asegurado que le parece "fatal" el escándalo destapado.