Cristian Suescun pone precio a tener sexo con dos hombres: "Andaré cojo una temporada"

El hermano de Sofía sorprende a Jorge Javier en el plató del 'Deluxe'

Jorge Javier Vázquez recibió este domingo la visita de Cristian Suescun. El hermano de Sofía, que saltó a la primera línea mediática tras concursar en Supervivientes 2020 y La Casa Fuerte, visitó la edición dominical del Deluxe para hablar de su incursión en el mundo de la pornografía y de cómo está rentabilizando su cuerpo a través de la publicación de contenido erótico.

Desde hace unos meses, el navarro comercializa imágenes y vídeos suyos totalmente desnudos a través del portal Only Fans. Además, ha grabado una escena pornográfica junto a la conocida actriz Apolonia Lapiedra. Este domingo, el joven fue preguntado por su nueva profesión y por la relación que le une a Rafael Amargo.

"Estoy en un momento de mi vida muy bueno y me va muy bien", empezó diciendo Cristian, que reconoció que disfrutó durante el rodaje de su primer vídeo porno: "No me costó porque lo hicimos con nuestros móviles", explicó el hijo de Maite Galdeano. "Me han ofrecido hacer una película de desnudos y estoy en ello", añadió antes de desvelar que este lunes graba una escena "con una chica muy reconocida de OnlyFans, que se llama Mimi". "¿Os enrolláis en el vídeo?", preguntó inocente Lydia Lozano. "Hacemos un vídeo porno, Lydia", aclaró el invitado.

Jorge Javier y sus tertulianos se interesaron entonces los servicios sexuales que estaba dispuesto a ofrecer el hermano de Sofía Suescun a cambio de dinero. "Estás en la aplicación TuAmo, yo te he visto", desveló Frigenti mientras él lo negaba. "He encendido la aplicación en la sala VIP y me salías al lado", aseguró el colaborador ante un Cristian que no tuvo más remedio que admitirlo. "Ofrezco azotes, te piden arrancar los pelos del sobaco o una foto de mis pies", declaró, desvelando lo más raro que le suelen pedir.

"Todavía no he quedado con nadie, pero me he puesto el precio en 10.000€ si me la maman", aseguró antes de que Víctor Sandoval soltara la bomba. "Pues a Rafael Amargo le has dejado en 1.000€ la felación", soltó el colaborador. "Pido 50.000 euros por un completo. Una penetración de activo serían unos 40.000 o 50.000€. Por 100.000 euros me dejo penetrar por dos hombres. Aunque luego voy a andar cojo una temporada", añadió después de que le preguntara Jorge Javier qué estaba dispuesto a hacer con hombres.

¿Ha tenido sexo Cristian Suescun con Rafael Amargo?

Finalmente, Suescun aclaró su relación con Rafael Amargo y contó cómo se conocieron. "Fue a través de un amigo que tenemos en común. Fui a una fiestas, hubo feeling y nos dimos los teléfonos", afirmó, reconociendo que se produjo "una conexión y una complicidad muy bonita" entre ambos, ya que comparten interés por el flamenco. Cristian aseguró que incluso ha dado "dos o tres" clases de flamenco con el bailarín.

El presentador desveló entonces que en la previa, Suescun había asegurado que Amargo le hizo una felación. "No he contado eso. He contado que me pagó por hacerle un servicio de gigoló, por un baile", se desdijo el invitado mientras Jorge Javier preguntase a Miguel Frigenti si creía que Cristian era "maricón". "Yo creo que sí, y que le va el rollo amo y esclavo", señaló el colaborador, al que el entrevistado dio un corte para zanjar el tema. "No hay que etiquetar personas con maricón y hetero, yo soy persona".