Jorge Javier reprocha a Lolita que es "muy cara" y esta lanza un dardo a ¿Isabel Pantoja?: "Soy más barata que otras..."

La cantante visitó el plató del 'Deluxe' en su segunda entrega dominical

Lolita Flores volvió a visitar el plató del Deluxe para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez. El programa de Telecinco ha convertido a la jueza de Tu cara me suena en una de sus invitadas más recurrentes, ya que, en los últimos tiempos, la cantante ha acudido varias veces al año al plató del programa de corazón de Mediaset.

Uno de los asuntos que la artista abordó en su larga conversación con el presentador fue el problema de salud que atraviesa y que la ha mantenido muy preocupada. Lolita ha desvelado que lleva meses algo 'pachucha' después de que a finales de noviembre sufriera una arritmia en plena función en un teatro de Ávila.

La hija de Lola Flores explicó que el día antes no había descansado lo suficiente y que, una vez comenzó la función, "me empezó a entrar mucho frío, me puse la toga encima y luego empecé a hiperventilar y me asusté", ha declarado muy seria. "Me empezaron a pegar bofetadas para espabilarme, pero yo no lo recuerdo. A veces escuchaba voces, pero muy de lejos", añadió confesando que su primera reacción fue tirarse al suelo.

"Me gustaría tomarme la vida con otra filosofía, pero soy así. Quiero disfrutar de mi nieto, tengo ganas de enamorarme, de tener pareja fija, de estar con mi familia... pero también tengo ganas de trabajar", ha explicado a los colaboradores reflexionando sobre si debe empezar a bajar el ritmo y dedicarse más a disfrutar de la vida.

El zasca de Lolita ¿a Isabel Pantoja? desde el Deluxe

Al despedir su entrevista, Lolita sorprendió a Jorge Javier y a los tertulianos con una sorprendente frase mientras todos trataban de agasajarla con una gran ovación y un ramo de flores. "Antena 3 han sido más listos que ustedes y me han contratado antes", soltó la artista en una pulla a los responsables de Mediaset.

Jorge Javier no se quedó callado y le respondió con un nuevo dardo: "Es que aquí no hay tanto, es que eres muy cara...", le reprochó entre risas el catalán. "No señor, soy mucho más barata que otras que se las dan de caras y no lo son", replicó Lolita, provocando nuevas carcajadas entre el presentador del Deluxe y sus tertulianos. ¿Se refería la artista a Isabel Pantoja por su contrato millonario con Mediaset?

Lo cierto es que, previamente, Lolita intentó tender puentes con la tonadillera y aseguró que prefería quedarse "con la Isabel madre, la Isabel hija y la Isabel hermana", aquella que "era muy divertida" y estaba siempre "pendiente de los demás". Además, se mojó con el conflicto que Pantoja mantiene con Kiko e Isa: "Me da pena, me da mucha pena que no veas a sus hijos y al revés. Me da pena la gente que lo está pasando mal. Yo levantaría el teléfono, hablaría con mi hijo y luego con Isa. Hablaría con mis dos hijos, pero no daría una entrevista. Un hijo duele mucho, muchísimo", afirmó.