Cristina Pardo destroza a los alcaldes que se han vacunado antes de tiempo: "Coño, no vayas si no estás de acuerdo"

La presentadora dice que "son un grupo de riesgo, pero para los ciudadanos"

El matrimonio de alcaldes alicantinos que se vacunaron antes de tiempo ha indignado por completo a Cristina Pardo. La presentadora no tuvo piedad a la hora de calificar lo que habían hecho Ximo Coll, edil de El Verger, y Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets.

"Son un grupo de riesgo, pero para los ciudadanos", dijo al principio de su programa en La Sexta. La pareja de alcaldes (el PSOE les suspendió de militancia) intentaron explicarse, como ya hicieron el viernes en la ronda por los matinales de televisión. "La decisión no nos corresponde a nosotros, la toma el centro de salud".

"Después de aplicar la criba de sanitarios, policías, Guardia Civil, farmacéuticos y algún dentista, deciden que nosotros podemos estar entre esas personas afines a las que están vacunando", añadieron en la entrevista para Liarla Pardo.

Cristina Pardo atiza a los alcaldes que se han vacunado: "Grupo de riesgo, pero para los ciudadanos"

Sin embargo, esto no convenció nada a Cristina. "¿Por qué nos llamáis a nosotros? Coño, pues no vayas si no estás de acuerdo", dijo especialmente molesta la presentadora criticando la falta de ejemplaridad de estos dirigentes políticos municipales.

"Es que no manda el centro de salud. Encima dice que 'yo me reúno con mucha gente'. Con más gente se reúne Pedro Sánchez, Illa, Almeida o el alcalde de Zaragoza, y que sepamos no se han puesto la vacuna", zanjó.