Jorge Fernández no se corta y responde a Fernando Simón en La Sexta: "Me jode, me fastidia esto"

El presentador de 'La ruleta' se muestra crítico ante Cristina Pardo con el experto

Jorge Fernández fue uno de los invitados de Liarla Pardo, el programa que presenta Cristina Pardo los domingos en La Sexta. El presentador de La ruleta de la suerte sorprendió por su dura crítica a Fernando Simón por sus declaraciones sobre el aumento de casos de coronavirus después de las Navidades.

Las palabras en cuestión del epidemiólogo fueron las siguientes: "Lo dije el otro día y sé que despertó cierta discusión. Queramos o no, todos éramos conscientes de que se recomendara lo que se recomendara en navidades, nos íbamos a reunir. Lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara, y ya podíamos proponer lo que fuera, sabíamos que esto iba a pasar".

Para argumentar su opinión, el vasco primer expresó su cabreo con quienes se han saltado las recomendaciones de las autoridades y sí se han hecho reuniones familiares. "El ser humano nunca te deja de sorprender", dijo. "Quien no supiera que en Nochevieja iba a haber cotillones de fiestas es que tiene un pañuelo que no le deja ver nada. Lo que pasa es que me jode, me fastidia esto. Luego pagamos todos por esto".

Jorge Fernández, sobre Simón: "No me parece muy bien que ahora se nos abronque"

Aunque afirmó que "cada uno ya está en su conciencia lo que pudo hacer bien o mal", Jorge Fernández arremetió contra el experto del Gobierno de España en la pandemia. "Tampoco me parece muy bien que ahora se nos abronque", aseguró a la navarra.

"Nos dicen como muy mal niños y ahora como lo habéis hecho muy mal, aquí esta papá estado y las comunidades autónomas y tenemos que hacer esto, esto y esto que os mandamos nosotros porque vosotros por si mismos sois muy malos", continuó diciendo el presentador.