El motivo por el que Kiko Matamoros ha confesado ahora su adicción a la cocaína: "Se me ha difamado"

El tertuliano confiesa en el 'Deluxe' que es "cocainómano desde los 15 años"

Kiko Matamoros puso este domingo patas arriba el plató del Deluxe en la segunda intentona de Telecinco de batir a Mi hija, la nueva serie turca de Antena 3, que sigue los exitosos pasos de Mujer en la cadena. Para llamar la atención de la audiencia, Mediaset anuncio que el colaborador iba a anunciar un intento de asesinato en el pasado, lo que acabó convirtiéndose en una gran confesión del tertuliano ante las cámaras de televisión.

"Soy cocainómano desde los 15 años", aseguró Matamoros en unas palabras que enmudecieron a sus compañeros. "Tuve un consumo desde el punto de vista médico bastante desaconsejable, pero cuando empecé con Marian Flores, que no era consumidora, levanté el pie. Durante esos 20 años, admito que no dejé de consumir pero fue con mis amigos, cuando estaba en alguna fiesta y mientras ella no estaba", empezó explicando.

Tras sus primeras declaraciones, Antonio David Flores preguntó al colaborador si, en el caso de Makoke, "el consumo era compartido". "No quiero señalar a nadie, pero era 'vox populi'. Lo que sí te puedo asegurar es que Makoke no aprendió nada conmigo", dijo implicando a su exmujer en sus malos hábitos. "En esa etapa, que fue muy larga, sí hice del consumo de la cocaína algo habitual. Como consecuencia, sucedieron episodios desagradables. Llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales: cuando no consumía, no me apetecía nada", reveló dejando en shock al resto de tertulianos.

La reacción Jorge Javier Vázquez sorprendió a todos porque, de forma atípica en él, permaneció en absoluto silencio durante un buen rato mientras sus colaboradores lanzaban preguntas a Matamoros. Sin embargo, la primera cuestión que el presentador lanzó al entrevistado fue clave: "¿Por qué cuentas esto ahora?", se interesó el catalán.

"Porque quiero ser honesto. Creo que se me ha difamado y se ha mentido por lo más bastardo que se puede mentir, que es por motivos económicos. Yo soy una persona pública y me duele por los míos y mis hijos. Parece que me he inventado una vida, que dicen que es mentira todo lo que cuento", empezó explicando el invitado en alusión a las pullas que Javier Tudela, hijo de Makoke, ha soltado en algunas entrevistas. "Mis hijos lo saben y si no lo saben, lo intuyen porque muchas veces me han escrito para que me cuidase. Yo creo que sí lo estaban, porque en los platós se ha hablado mucho de 'ay, la vida que lleva este", admitió el colaborador, que ha preferido zanjar con su confesión cualquier tipo de especulación sobre su vida.

Kiko Matamoros desvela su intento de asesinato

"No he intentado desintoxicarme nunca porque tenía el convencimiento de que podía dejarlo cuando quisiera. No le debo nada a nadie en ese terreno. Normalmente me han invitado o me la han regalado. Cuando la gente se arruina por esas cosas no es por el gasto en consumo, es porque te dispersas, descuidas tu trabajo y tu economía se resiente", explicó Matamoros antes de que entrara en materia y desvelara el día que intentaron supuestamente acabar con su vida.

"Tenía un 'camello' que me suministraba la cocaína y guardaba muy buena relación con él. Un día dejó de cogerme el teléfono y luego un amigo me llamó y me contó que a ese señor le habían dicho que tenía que echarme un producto en la droga para matarme. Ese hombre no quiso participar en aquello y se lo dijo a mi amigo. Le habían ofrecido un dinero, pero lo rechazó", confesó Kiko en un escalofriante testimonio.

Kiko Matamoros aseguró que su actual pareja, Marta López Álamo, que es "anti todo esto" le está ayudando a llevar una vida más saludable. "En alguna ocasión he consumido, pero no he compartido, con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula, porque si quieres estar con tu pareja, quieres estar bien, si no estáis los dos en la misma honda o es un poco absurdo", reconoció.