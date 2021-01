"¿Por qué no han hecho nada en un año?": tensión por las ocho veces que Gonzo insistió con Pablo Iglesias Ecoteuve.es 18/01/2021 - 9:27 2 Comentarios

El vicepresidente segundo del Gobierno reaparece en el prime time de La Sexta

La conversación en 'Salvados' se enroca con la subida de la factura de la luz

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reapareció este domingo en el prime time de La Sexta con una entrevista en Salvados. La charla con Gonzo se realizó en el despacho del político y desde allí repasó los distintos temas de actualidad que le planteó el presentador.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en relación a la subida de la factura de la luz. Gonzo apretó sobre este asunto y repreguntó en varias ocasiones -ocho en total- sobre la actitud de Iglesias, que es responsable de los asuntos sociales del Gobierno.

"¿Se les pasó hacer algo después de que en un solo día subiese la electricidad un 27%?", planteó Gonzo en un primer momento. "Nos gustaría tener una empresa pública de energía, pero eso el PSOE no lo quiere. El sistema de generación de precios "es una tomadura de pelo indecente". "Tenemos un acuerdo de Gobierno que dice que hay que bajar la factura", apuntó Iglesias. "Es nuestra obligación ponernos las pilas".

Gonzo recuerda a Iglesias que es el vicepresidente de asuntos sociales

Gonzo no se dio por satisfecho y volvió a insistir. "Pero han tenido un año. Ustedes llevan un año en el Gobierno. ¿Por qué no han hecho nada durante un año para prevenir esta situación?", dijo. "Intentamos hacer todo lo posible. Cuando lo hacemos nos dicen que por qué discutimos dentro del Gobierno con la mala imagen que da".

"¿Por qué no se baja el IVA, que eso sí depende del Gobierno?", preguntó Gonzo por tercera vez. "Porque solo tenemos 35 diputados". "Firmaron un acuerdo que no se puede cumplir", planteó entonces Gonzo. "Nosotros vamos a presionar dentro del Gobierno para que esto salga", dijo Iglesias.

"¿Durante un año en la vicepresidencia social no se ha podido hacer nada para que siga ocurriendo lo que pasa en la Cañada Real?", volvió a la carga Gonzo, por quinta vez. "No paramos de intentarlo, pero con las competencias que tenemos es difícil. No tengo competencias para eso", se defendió el vicepresidente.

Gonzo y Pablo Iglesias se enzarzan por la subida de la luz

"Pero si es el ministro de asuntos sociales...", deslizó Gonzo, que no se daba por vencido. "Pero los servicios sociales están transferidos a las comunidades autónomas. Nosotros damos el dinero para que lo gestionen, hacemos presión mediática, convertimos un tema del que hable todo el mundo para poder intervenir...", respondió Iglesias.

"Usted es vicepresidente social y la situación que se vive hacía meses que se sabía que iba a pasar", continuó Gonzo, por séptima vez hablando sobre la luz. "Y no paramos de presionar", contestó Iglesias.

"¿Un vicepresidente no puede hacer nada mas que presionar"?", añadía el presentador. "Si no tienes competencia, lo que puedes hacer es presionar, yo no puedo obligar a Ayuso a hacer lo que tendría que hacer", volvió a excusarse Iglesias.