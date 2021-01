La contundente respuesta de la meteoróloga de La Sexta a Isabel Díaz Ayuso por decir que nadie avisó de la nevada Ecoteuve.es 15/01/2021 - 19:23 0 Comentarios

Isabel Zubiaurre lanza un sonado zasca a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Se cumple una semana desde la gran nevada de Filomena que dejó tanto a Madrid como buena parte del interior de España colapsados. Sin embargo, y pese a los esfuerzos por quitar la nieve convertida en hielo por las bajísimas temperaturas, buena parte de la capital sigue estando impracticable haciendo que la vuelta a los colegios se vuelva a retrasar hasta el miércoles, 20 de enero.

Lejos de asumir parte de responsabilidad, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado lo siguiente: "Nadie, ni la propia AEMET [Agencia Estatal de Meteorología], ni el 112, ni Fomento, nadie, fue capaz de detectar semejante borrasca".

Esto ha provocado un profundo malestar entre los meteorólogos de televisión, que se pasaron días avisaron de una hipotética "gran nevada". Isabel Zubiaurre, de La Sexta, ha respondido de forma contundente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La meteoróloga de La Sexta responde a Ayuso: "A lo mejor no ve La Sexta

"Ha dicho que incluso ni la propia AEMET y no es así porque el mismo 5 de enero ellos emitieron un boletín oficial diciendo la magnitud de esta nevada y aquí, en La Sexta, también, así que la invitamos a vernos", dijo ante Antonio García Ferreras, que la picó más: "No es por enfadarte, pero... que no os habíais enterado de la dimensión".

"A lo mejor no ve La Sexta, pero debería de recibir ese boletín oficial que se emitió ese 5 de enero y que avisaba de esa gran nevada. Decía incluso cuántos días iba a durar, por lo menos le debería de haber llegado", añadió Zubiaurre. Por otra parte, la AEMET alertó en la víspera del día de Reyes de "nevadas copiosas en amplias zonas del interior peninsular" con un tuit en su cuenta oficial.