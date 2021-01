Laura Fa, ¿despedida de 'Sálvame'?: el director la echa en directo por acusarlo de "inflar la cabeza a Belén Esteban" Ecoteuve.es 15/01/2021 - 18:43 0 Comentarios

Alberto Díaz expulsa del plató a la colaboradora tras su brutal ataque

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en Sálvame el programa de Telecinco ha vivido este viernes un momento insólito hasta la fecha. Alberto Díaz, director del espacio de corazón de Mediaset, ha echado en directo a Laura Fa después de que esta le acusara de "inflar la cabeza a Belén Esteban" para ponerla en contra de Anabel Pantoja.

Todo sucedió después de que la periodista catalana insistiese en que conocía la identidad de la persona que ha malmetido entre las colaboradoras para propiciar su enfrentamiento ante las cámaras de televisión. Jorge Javier y el resto de tertulianos no cesaron en su empeño de saber de quién estaba hablando y azuzaron a Fa para que soltara el nombre. Al final, la situación terminó de la forma más inesperada.

"No se trata de un colaborador. En todo caso, si hay alguien le ha inflado la cabeza a Belén Esteban, ese ha sido Alberto [Díaz]", acabó diciendo Laura mientras Jorge Javier se llevaba una tremenda sorpresa, augurio de lo que estaba a punto de suceder. "Y si quieres, ya no vengo más", añadió mientras el director de Sálvame la echaba automáticamente del plató.

¿Ha sido Laura Fa despedida fulminantemente de Sálvame?

"Buf... madre mía", acertaba a decir el presentador mientras Fa recogía sus cosas, se quitaba el micro y abandonaba el estudio mientras Alberto Díaz le decía algo al pasar por su lado. "Es que si no es un colaborador...", apuntó Marta López. "Yo es que lo flipo, yo no sé si en TV3 le permiten hacer esto", añadió Kiko Matamoros, intentando echar más leña al fuego. "No calientes Kiko", le pidió Chelo García Cortés antes de que Jorge Javier "cogiera los mandos" de la situación.

El presentador se fue en ese momento hacia el centro del plató, donde le esperaba Laura Madrueño, presentadora de El Tiempo, para hablar de la última hora sobre la borrasca Filomena. "Laura está... Estaba asistiendo a lo que ha sucedido y quien diría que hace frío en Madrid. Tienes un sofoco", destacó el catalán antes de aclarar a los espectadores la situación laboral de Laura Fa.

"Alberto, ¿ha causado baja definitiva o la han llevado a un centro de reinserción?", preguntó entre risas Jorge Javier. "Hay que decir a la familia y amigos de Laura Fa que ahora está descansando y la han llevado a un centro de reinserción. En Mediaset hay un centro de reinserción y le están haciendo los apaños oportunos en la cabeza para que pueda seguir trabajando con nosotros. Es cortar un cable, meterlo con otro y enseguida le dejamos la cabeza apañadita. Es que viene a hacer amigos y no...", remató con ironía el presentador antes de retomar el rumbo del programa.