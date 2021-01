"No digo que esté gorda": la polémica opinión de Ana Rosa sobre el desnudo de Anabel Pantoja a lo Pedroche Ecoteuve.es 15/01/2021 - 17:39 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco, molesta con un colaborador por sus insinuaciones

Anabel Pantoja dejó hace unos días en shock a la audiencia de Sálvame al desnudarse en las inmediaciones de Telecinco para imitar el posado con el que Cristina Pedroche incendió las redes sociales durante la borrasca Filomena. El gesto de la colaboradora, justo antes de dar paso a Pedro Piqueras, ha provocado todo tipo de comentarios.

Una de las últimas opiniones en producirse, la de Ana Rosa Quintana, ha llegado con polémica después de que la presentadora asegurase que la sobrina de Pantoja "no sale favorecida". Cabe recordar que el posado de Pedroche fue meditado, editado y realizado a plena luz del día, mientras que el de Anabel se produjo de prisa y corriendo en una loca improvisación del programa de corazón de Mediaset.

"Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien", empezó diciendo Joaquín Prat, aplaudiendo la predisposición al espectáculo por parte de la andaluza.

Ana Rosa se enfrenta a Miguel Ángel Nicolás por el desnudo de Anabel Pantoja: "No me vas a llevar por ese camino"

"A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida", dijo enseguida Ana Rosa antes de que su compañero Miguel Ángel Nicolás dijese que estaba criticando las imágenes por el físico de la tertuliana.

"Si no tuviera tanto peso o fuera más delgada nos parecería bien... porque la Pedroche nos parece maravilloso pero como es Anabel Pantoja no nos parece tanto", comentó el periodista en unas palabras que no gustaron nada a Quintana.

"Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, te lo voy a decir, yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo", se defendió la reina de las mañanas. "No digo que esté gorda, delgada, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de yoga", añadió la presentadora mientras Nicolás insistía en su tesis sobre el peso. "No es lo mismo y ya está; que tiene sentido del humor, sí; pero decir que sale favorecida pues sois unos pelotas".