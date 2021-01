Durísimo rapapolvo de Ana Rosa a los dos alcaldes vacunados sin ser de riesgo: "Tienen que dar ejemplo" Ecoteuve.es 14:15 - 15/01/2021 0 Comentarios

La presentadora reprocha que los ediles no cedieran el antídoto a otras personas

Ana Rosa Quintana no ha podido ocultar su indignación ante un matrimonio de alcaldes de dos pequeñas localidades alicantinas que se han puesto la vacuna pese a que no formaban parte de ningún grupo de riesgo porque, según ellos, "sobraban dosis" en el ambulatorio de las que Sanidad envío para los sanitarios "y no las querían tirar a la basura".

Los protagonistas de esta polémica se llaman Ximo Coll, de El Verger, y Carolina Vives, de Els Poblets. Ambos ediles, que pertenecen al PSOE, han entrado en directo con el programa de Telecinco para defenderse del chorreo de críticas, puesto que aun no se ha podido vacunar en las residencias de sus municipios.

"No nos hemos querido vacunar a toda a costa ni nos hemos saltado ningún protocolo. Es incierto", ha dicho ella explicando que los consideraron miembros del grupo formado por sanitarios, policías y guardias civiles. "No nos llamaron por ser alcaldes, sino por ser concejales de Sanidad de nuestros pueblos".

Los alcaldes han insistido en que no quisieron quitar la oportunidad de vacunarse a nadie porque estas dosis se iba a desechar y, lejos de disculparse, han asegurado que lo volverían a hacer para asombro de la propia Ana Rosa, que no daba crédito.

"Es que...¡vaya geta!", ha exclamado Ana Terradillos a lo que la presentadora ha reprendido a Ximo Coll después de justificar que de ellos no dependía el criterio para decidir quién se vacuna y quién no: "Sanidad es usted... Ustedes, los políticos son los responsables, tienen que dar ejemplo".

"Aquí todos estaríamos encantados de recibir la vacuna porque vivimos acojonados", ha añadido después Ana Rosa asegurando que cualquiera de sus compañeros de mesa cederían la vacuna a una persona que fuera de riesgo. "Los dos brazos daría", ha apostillado Terradillos.