El motivo por el que Paz Padilla no está en las audiciones de 'Got Talent': ¿cuándo vuelve?

La actriz y presentadora regresa como juez del talent de Telecinco en las semifinales

Telecinco da el pistoletazo de salida de 2021, según afirmó Paolo Vasile, con el estreno de Got Talent España este viernes, 15 de enero. La sexta edición tendrá un total de 15 galas, todas ellas grabadas debido a la pandemia. El ganador será elegido por el público presente en el plató.

El talent show, que buscará al sucesor del pequeño Hugo, repite con Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla en el jurado y con Santi Millán sigue entre bambalinas como presentador.

Sin embargo, Paz estará ausente durante la primera fase de audiciones y no se incorporará hasta las semifinales. ¿Cuál es el motivo de su baja? Su ausencia se debe a que la grabación de las audiciones se hicieron en las fechas posteriores al fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, el pasado mes de julio.

"Lo fácil hubiera sido sustituirme, sin embargo, me dijeron que me tomara el tiempo que necesitara, porque me estarían esperando", dijo la actriz y presentadora durante la rueda de prensa del formato. "Me planteé si incorporarme rápido, pero decidí tomarme mi tiempo porque Got Talent es un programa de emociones y yo sabía que estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo".

"Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir porque me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias de superación inmensas", siguió diciendo Paz de forma muy serena. "Ante eso, solo puedo emular a los que se suben a un escenario, arriesgan la vida o persiguen un sueño".

"Es uno de los programas más bonitos de la televisión, que es la vida misma, que no podemos dejar de ver porque te enseña tanto. Esta edición es muy especial porque vamos a ver muchas historias en las que la pandemia ha marcado mucho y que no va a dejar a nadie diferente", remató.