"¡La que se ha liado!": el encontronazo de Broncano con la Guardia Civil que acabó en multa Ecoteuve.es 15/01/2021 - 12:07 0 Comentarios

El presentador desvela el percance que sufrió antes de acudir al programa

David Broncano ha vivido un nuevo encontronazo con la policía. El presentador parece haberle cogido el gusto a las multas de tráfico y, este jueves, llegó tarde a la grabación de La Resistencia después de que le parara la Guardia Civil cuando iba camino del teatro en el que se realiza el programa de Movistar+.

El mismo cómico ha sido el encargado de contarlo, aprovechando la ocasión para hacer humor con lo sucedido. Nada más arrancar el programa, Broncano ha compartido con los espectadores el percance que acababa de sufrir en la carretera.

Lea también: "¡No seas cabrón!": Alejandro Sanz destroza a Broncano al desvelar lo que Miguel Bosé va diciendo de él

"Es muy bonito la relación con la autoridad pero hoy he llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil viniendo para acá", empezó diciendo, provocando las primeras risas entre los asistentes. "Me han dicho que no llevaba la ITV pasada, que no sé cómo lo han sabido, pero debía ser cierto... y les he dicho, bueno, pues ya está multadme", siguió explicando, desvelando que le pusieron una sanción de 200 euros.

El nuevo encontronazo de Broncano con la Guardia Civil: "La que se ha liado"

La cosa no quedó ahí y la situación fue todavía más surrealista cuando los agentes vieron lo que Broncano llevaba en el vehículo. "Yo llevaba en el asiento del copiloto un arco", afirmó desatando nuevas carcajadas en el plató.

Lea también: David Broncano escribió el tuit más retuiteado en España en 2020: así fue su mensaje

"Y ya me habían dado la multa de 200 euros y me han dicho '¿qué es eso de ahí, señor?' Madre mía, la que se ha liado, Virgen Santa... la media hora de retraso de hoy gracias al arco", justificó Broncano antes de arrancar con la emisión del programa.