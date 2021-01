El PP responde a Jorge Javier Vázquez presumiendo de las 'mejores jugadas' de Isabel Díaz Ayuso Ecoteuve.es 15/01/2021 - 11:03 0 Comentarios

El partido defiende a la presidenta de Madrid tras las burlas del presentador

Jorge Javier Vázquez volvió a ponerse el pasado miércoles en boca de todos gracias a la política. El presentador entrevistó a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que entró en directo en Sálvame para valorar las consecuencias que ha tenido la borrasca Filomena en la región que gobierna.

Al finalizar la entrevista, Jorge Javier decidió lanzar una polémica pregunta al político: "Sálvame lleva doce años y la gente siempre me pregunta si esto está organizado, con un guion, todo montado. Usted, que tiene la suerte de tenerla tan cerca, ¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?", soltó entre carcajadas el catalán mientras el líder de Ciudadanos trataba de salir al paso de la situación.

El encontronazo provocó enseguida todo tipo de reacciones y Andrea Levy, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, fue una de las primeras en reprobar las palabras de Jorge Javier Vázquez. "Hola aliado feminista", escribió la política del PP, insinuando con ironía que la burla del conductor de Sálvame habían sido un acto machista.

Qué gran dolor me provocan tus palabras, @ALevySoler. Así me tienes ahora. https://t.co/q2mxeD4Jay pic.twitter.com/A6zjlJiPjJ — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) January 14, 2021

El PP sale a responder a Jorge Javier con las 'mejores jugadas' de Ayuso

Pocas horas después del mensaje de Andrea Levy, Jorge Javier decidió no quedarse callado y contestó a la concejala con otro tuit que ha dado mucho que hablar. "Qué gran dolor me provocan tus palabras. Así me tienes ahora", dijo en un mensaje que acompañó con su mítica foto ebrio en el sofá de una famosa discoteca de Madrid.

La cosa no quedó ahí y en la tarde de este jueves, el mismo Partido Popular salió a responder a Jorge Javier Vázquez, cerrando filas en torno a Isabel Díaz Ayuso. La cuenta oficial del partido de la Comunidad de Madrid en Twitter publicó un vídeo promocional con el que saca pecho de la gestión que ha hecho la presidenta durante sus primeros años de mandato.

"Ayuso es así", defiende el PP, convirtiendo en eslogan la pregunta de Jorge Javier en Telecinco. En las imágenes, que junta imágenes de actos públicos con intervenciones de la dirigente, la formación recopila algunas de las declaraciones más llamativas de la política. Por ejemplo, cuando atacó a la líder de Más Madrid, Mónica García, con una extraña comparación: "La curva [de contagios] en la comunidad de Madrid es exactamente igual, el reflejo, de la curva de su boca. Mustia".

El PP presume también de los argumentos que dio Ayuso para justificar su ausencia en la manifestación feminista del 8 de marzo: "Nadie me dice cómo tengo que defender mi sexo. Lo haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos que ellas quieren como yo lo he hecho: trabajando y no siendo la 'mujer de' ni poniéndome detrás de una pancarta una vez al año".