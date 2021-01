Desvelan en 'Sálvame' el dinero que podrían ganar María Teresa Campos e Isabel Gemio en YouTube Ecoteuve.es 19:40 - 14/01/2021 0 Comentarios

Un experto de marketing y redes analiza los canales de las presentadoras

Sálvame sigue exprimiendo al máximo la tensa entrevista que hizo Isabel Gemio a María Teresa Campos en el programa que presenta en YouTube, Charlas con alma. Las presentadoras que, aparentemente tienen buena relación, protagonizaron un intercambio de golpes: "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia", dijo la Campos.

Este jueves, el programa de Telecinco ha analizado los canales de YouTube de ambas con la ayuda de Juan Merodio, experto en marketing digital y redes sociales. "En cuanto a volumen de seguidores, el canal de Isabel Gemio tiene tres veces menos y el doble de vídeos subidos. En cuanto a visualizaciones, gana María Teresa Campos por goleada".

Lea también: 'Sálvame' se ceba con Isabel Gemio tras su disputa con María Teresa Campos: "Lo pasé muy mal con ella"

En este sentido, sin embargo, Isabel y María Teresa están muy lejos de Los Morancos, por ejemplo. Ambas tienen 11.500 y 31.900 respetivamente. En el caso de los humoristas suman 692.000 mientras. A años luz de todos ellos, está El Rubius: el famoso 'streamer' tiene casi 40 millones.

En cuanto a las reproducciones en las que se mueven los vídeos, la media de la que fuera presentadora de Sorpresa, sorpresa está entre 800-1000, mientras que los vídeos de la Campos superan los 50.000. La única excepción del canal de Isabel Gemio es la entrevista que hizo a María Teresa, cuyas visualizaciones se dispararon a más de 300.000.

¿Cuánto dinero ganan Isabel Gemio y María Teresa Campos por sus programas de YouTube?

Llegados a este punto, Kiko Hernández ha preguntado por el dinero que podrían estar ganando las presentadoras gracias a YouTube porque, según ha explicado Merodio, uno de sus objetivos, además de mantener una marca, es el "publicitario": "Ambos canales están monetizados y tienen publicidad".

Así las cosas, el experto ha dado unas horquillas bastante amplias. María Teresa podría ganar con Enredados entre 200 y 2.000 euros al mes e Isabel, entre 40 y 600 euros. Pero, ¿les llega a salir rentables? ¿Cuánto puede costar la producción de este tipo de programas?

"A día de hoy, tener un pequeño estudio de realización y hacer ese tipo de entrevistas con una calidad de imagen y audio óptimos no es costoso. Es decir, puedes ponerte estudios de televisión chiquitita por 3.000 euros y amortizarlo", ha respondido Merodio recalcando que desconoce cómo lo hacen.

Lea también: La rajada de María Teresa Campos sobre Isabel Gemio: "Más mezquindad no existe ya"

Hernández ha puesto la puntilla al asunto comentando que hace dos meses, María Teresa tuvo una oferta muy buena de una productora para que le hiciera el programa. "No sé si al final lo ha conseguido, creo que no porque si no aparecería escrito en los créditos".