"Sin palabras": la confesión de un colaborador de TVE que ha dejado a Mónica López con esta cara

La presentadora de TVE, boquiabierta ante las cámaras de la pública

Mónica López ha analizado en La Hora de La 1 la complicada situación que atraviesa España, especialmente en la zona centro de la península Ibérica. Por una parte, por el estallido de la tercera ola del coronavirus y, por otra, por el caos que ha generado la histórica nevada provocada por el paso de la tormenta Filomena por nuestro país.

Después de varias horas informando de todo lo ocurrido en los puntos más afectados de nuestra geografía, la presentadora ha dado paso a la última sección del matinal, ya más informal, llamada La Hora con punta. Esta está conducida por Miguel Campos y Nacho García.

En este último tramo, se ha producido un intercambio de palabras entre Mónica López y uno de sus colaboradores que ha acabado con la periodista totalmente impactada. Todo sucedió después de que la presentadora emplazara a los espectadores a un ranking de vídeos surrealistas que sus compañeros suelen recopilar en la sección. En ese momento, López sugirió a Campos que hiciera un "very best" con los mejores momentos del programa de La 1 hasta la fecha.

"Soy muy llorona, pero también me rio mucho. Sobre todo con Nacho y con Miguel... ¿Dónde estáis? Nos tenéis que hacer un día los 'very best' del programa ¿no? Si es que ustedes consideran que lo hay", proponía López mientras los colaboradores entraban en el plató.

Mónica López, impactada al descubrir que sus colaboradores no ven el programa que presenta

"Los hay, por supuesto que los hay... Pero tendríamos que vernos el programa también te digo", contestaba entre risas Miguel Campos, que dejó a Mónica en shock, con la boca totalmente abierta ante las cámaras de la pública. "Me has dejado sin palabras", ha asegurado Mónica al enterarse de que sus propios compañeros no ven el programa en el que trabajan.

"Es que ha sonado sincero", dijo entre risas Campos, al que López decidió dar un toque de atención, en tono de humor. "Voy a estar vengándome de él una semana mínimo", concluyó entre bromas la conductora del magacín de La 1.