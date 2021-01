Gran bronca de Risto Mejide con un taxista: "El que mientes eres tú, no volveremos a hablar. Hasta nunca" Ecoteuve.es 17:48 - 14/01/2021 0 Comentarios

El presentador corta la entrevista ante la negativa de Tito Álvarez de rectificar

Risto Mejide ha protagonizado una tensísima entrevista con Tito Álvarez, de la plataforma Project Taxi, este jueves. Todo ha sucedido después de que Todo es mentira diera voz este lunes, 11 de enero, al coordinador de SOS 4x4, para denunciar que algunos de sus vehículos habían sido atacados.

Según el testimonio de Jorge Tornero, los posibles autores de estos actos podrían haber sido algunos miembros de otros sectores del transporte como el taxi o VTC. En cualquier caso, el espacio de Cuatro recalcó que no se estaba acusando a estos gremios en su totalidad.

Sin embargo, Risto Mejide lleva "dos días recibiendo todo tipo de insultos" por este asunto. "Lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa. Dicen cosas que nosotros no hemos dicho en cualquier momento", ha dicho denunciando también la carta abierta escrita por Project Taxi dedicada a su persona.

"Yo la he visto y ni la he leído. He visto la cantidad de insultos que van adjuntos a esa carta y, la verdad, es que he pasado de ella porque tengo la conciencia muy tranquila, yo no he acusado a nadie", ha dicho Risto muy serio después de que el programa rescatara el momento en cuestión del pasado lunes.

Sin embargo, el momento de más tensión se ha producido después, cuando Risto ha conectado con Tito Álvarez. El coordinador de Project Taxi se ha justificado en un primer momento al decir que "esta carta es producto de un calentón" y que "esto viene porque estamos en un momento muy sensible y estas cosas molestan".

Risto Mejide corta la entrevista a un taxista: "No me gusta que me mientan a la cara"

Poco a poco, la conversación se ha ido calentando. "¡Qué te molesta de lo que he hecho? A ver, cúentame", ha preguntado Mejide muy cabreado a lo que Tito ha dicho: "Molesta que todos los medios, en general, siempre que se rompe un coche alguien dice que los taxistas... estamos muy expuestos en este tema".

"No voy a permitir es que me lances a la jauría de Twitter con una carta abierta acusándome de cosas que yo no he dicho ni he hecho. No lo voy a permitir ni contigo ni con nadie, así que ahora mismo te vas a retractar ante la misma gente delante de la cual me has acusado de lo que dices que he hecho", ha aseverado Mejide a lo que el taxista se ha negado: "Tú no me vas a decir a mí de lo que yo me tengo que retratar".

Ante la negativa de rectificar, el presentador ha decidido dar por terminada la entrevista: "Bien, en ese caso, Tito, no tenemos nada más que hablar. El que miente eres tú y no volveremos hablar. Gracias Tito y hasta nunca". A la vuelta de publicidad, Risto ha explicado que "no es que me 'gire', es que, simplemente, no me gusta que me mientan a la cara".