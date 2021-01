Anabel Pantoja pierde los papeles contra 'Sálvame': "¡España, se lo están inventando todo!" Ecoteuve.es 14/01/2021 - 17:37 0 Comentarios

La tertuliana se enfrenta a sus jefes y los acusa de manipular información

Sálvame ha vivido este jueves uno de los momentos más tensos de lo que va de temporada. Anabel Pantoja ha perdido los papeles en directo después de que el programa de Telecinco le hiciera una encerrona, asegurando por sorpresa que la familia de su pareja podría estar molesta por la actitud de la sevillana en el espacio de corazón de Mediaset.

Kike Calleja entró en directo para informar a los espectadores de que había logrado hablar con Omar (pareja de Anabel), el cual se habría mojado en el conflicto que su chica mantiene con Belén Esteban. Además, ha soltado una bomba al anunciar que la familia del Negro se habría posicionado de algún modo en contra de ella.

Lea también: Anabel Pantoja se desnuda en Sálvame a lo Pedroche antes de dar paso a Pedro Piqueras

Fue entonces cuando Anabel Pantoja llegó al límite de su paciencia y montó en cólera contra la dirección del programa: "Tira con lo del entorno. Que lo cuente que me quiero enterar lo que piensa la familia. Hay que vender tanto humo, hay que vender tanto humo, porque como no hay y Filomena se lo ha llevado todo, hay que sacar la nieve de donde no la hay. El problema con Belén lo tengo, la situación con mi familia existe, mi problema con Canales lo vamos a hablar, pero sacar nieve de donde no la hay no, me niego", advirtió la colaboradora.

"Tú sabes que hay gente de donde vivís que habla de vosotros", le recordó Kiko Hernández en relación a los vecinos de su pueblo en Gran Canaria. "En este caso, es familia del 'Negro' que no está contenta con la actitud de Anabel", insistió Calleja, que intentó tranquilizar a la tertuliana, asegurando que "el programa la estaba protegiendo de todo lo que nos han contado". Sin embargo, estas palabras hicieron que Pantoja, sintiéndose amenazada, decidiera abandonar para siempre el programa de Telecinco.

Anabel Pantoja estalla como nunca contra Sálvame: "¿Estáis insinuando que yo trafico?"

"Ya te has pasado. Y me voy. ¿El programa me va a proteger de qué? ¿Yo trafico? ¿Yo cometo delitos? Vamos a cuidar las palabras. Que me quito el micro, que me lo quito. Protegerme a mí, ¿de qué? Me voy para Pozo Izquierdo. O jugamos todos... o no juega ninguno", se quejó Pantoja, apuntando sus críticas hacia la dirección de Salvame. "¿Qué soy delincuente? ¿Qué estamos insinuando? Me voy, no me compensa. Gracias por el trabajo, pero no me compensa. Esto empezó como un juego, al director le hace gracia lo del entorno del Negro. Esto es un juego del director y de Kiko Hernández", lamentó la colaboradora mientras sus compañeros trataban de tranquilizarla.

Lea también: Anabel Pantoja, ingresada de urgencia en el hospital: "Podrían intervenirla para desatascarla"

"¿Crees que Alberto se ha levantado para joderte la vida Si tienes buena relación, te llevas bien con la familia... ¿qué temes hoy?", le preguntó Patiño, que no conseguía calmar a la andaluza. "Yo vine porque se me avisó cuatro horas antes de mi vuelo. Yo dije que venía para hablar de Belén, de lo de Canales Rivera... ¿Y ahora me vas a sacar una cosa que no existe?", preguntó enfadada la sobrina de la tonadillera, que volvía a la carga contra su programa.

"España, se lo están inventando todo, para que lo sepáis. Este es el juego que hacen ellos para sacarme de quicio. Pero a mí no me saca nadie de quicio y la que me voy soy yo. Vine como favor y se inventan cosas sobre la familia. Que sigan y si no, que lo saquen", siguió gritando mientras se quitaba el micro y se ponía el abrigo para abandonar el plató. En ese momento, entró en escena Jorge Javier Vázquez, que se vio obligado a adelantar su arranque en el programa para 'apagar el incendio'.