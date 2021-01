"¡Eres un gilipollas!": Susanna Griso explota en 'Espejo Público' ante un insólito testimonio Ecoteuve.es 14/01/2021 - 13:38 0 Comentarios

La presentadora estalla contra un joven que se grabó saltando desde una ventana

Espejo Público se ha hecho eco un día más del caos en el que está sumida la Comunidad de Madrid tras la espectacular nevada que produjo la borrasca Filomena a su paso por España. El programa presentado por Susanna Griso hizo un repaso a las imágenes más impactantes que nos ha dejado durante los últimos días la tormenta.

Además, el espacio de Antena 3 puso el foco en irresponsables que han colaborado a complicar la situación en un momento en el que se está viviendo además un claro empeoramiento en la evolución de la pandemia del coronavirus.

Lea también: El percance que ha tenido Susanna Griso por culpa de Filomena: "Me ha caído una rama encima"

Así pues, el programa compartió con la audiencia el vídeo de un joven youtuber que, para sorprender a sus seguidores, se grabó descolgándose desde la ventana de su casa, ubicada a una gran altura. "He visto una botella de vodka por ahí, así que no estarían muy finos", comentó uno de los colaboradores antes de dar paso a las imágenes.

El brutal enfado de Susanna Griso contra un joven que se grabó descolgándose desde una ventana

"Qué angustia, no me gusta ver esto", confesó Griso mientras proyectaban el momento en el que el chico pierde la fuerza en sus manos y cae al vacío sufriendo un gran accidente. "Afortundamente, no ha pasado nada. Más allá de que haya sido ingresado en un hospital de Barcelona", aclaró el colaborador, que informó de que el joven tenía fracturas en algunas de sus extremidades.

Lea también: El Rey Gaspar se ensaña con Susanna Griso: "Tenemos carbón para los directores de Espejo Público"

Tras ver la pieza, Griso no pudo ocultar su gran enfado: "Me alegro de que estés bien, pero te digo una cosa: Eres un gilipollas, chico. Teniendo tantos problemas de colapso hospitalario, con la presión que estamos teniendo por culpa del covid, que te dediques a hacer esta sandeces no tiene nombre", estalló indignada la presentadora mientras recibía el apoyo de sus compañeros. "Susanna nos representa".