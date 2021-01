Telecinco no emite 'Horizonte: Informe Covid': ¿qué pasa con el programa de Iker Jiménez? Ecoteuve.es 14/01/2021 - 12:20 1 Comentario

La cadena 'aparca' esta semana el programa por primera vez en tres meses

Muchos espectadores se habrán percatado de la ausencia en la parrilla de Telecinco esta semana de Horizonte: Informe Covid, el programa semanal que presenta Iker Jiménez en el que analiza la pandemia por coronavirus desde todas las aristas.

La cadena de Mediaset, que ha comenzado mal enero, por detrás de Antena 3 en el acumulado mensual, ha apostado esta semana por Love is in the air en el acces prime time de lunes a jueves. Este miércoles, de hecho, la novela turca copó también el prime time de Telecinco para intentar reflotar sus discretas audiencias.

Este jueves tampoco habrá Informe Covid. Tras el capítulo de Love is in the air, el canal emitirá la película Es por tu bien. Por tanto, ¿qué pasa con el programa de Iker? Hasta el momento, el espacio presentado por el periodista vasco había ejercido de comodín en la parrilla de Telecinco saltando entre el miércoles y el jueves en función de las necesidades de la cadena.

¿Por qué Telecinco no emite 'Horizonte: Informe Covid'?

Hay que recordar que Mediaset aseguró en octubre que Informe Covid "seguirá mientras haya historias que contar". Por entonces, el especial sobre coronavirus pasó a ser un espacio semanal de total confianza para el grupo de comunicación.

Pues bien, ante la ausencia de su programa, Jiménez ha lanzado un mensaje a sus fieles seguidores que podría indicar que Informe Covid volverá pronto: "Muy pronto habrá grandes sorpresas. Cuento con vuestra fidelidad y confianza. Eso sí que es oro. Os informaré puntualmente".