"Me temo lo peor": preocupación total en 'Sálvame' por la desaparición de Paco Porras

Kiko Hernández insinúa que el vidente podría haber fallecido tras el temporal

Sálvame cebó durante toda la tarde del martes la existencia de un famoso muy popular "que ahora se encuentra en la calle pasando hambre", según aseguró Kiko Hernández. Ya casi al final, el programa desveló que se trataba de Paco Porras y, según su amigo Miguel Ernesto, llevaría varios días desaparecido.

"Está en la miseria, se ha dedicado a ir por las iglesias pidiendo ayuda. No tiene donde caerse muerto, muchas veces he llegado a temer por su vida", dijo. "Realmente, él está muy mal, no cobra nada, no tiene nada. El único techo que tiene es el de mi casa y durante tres años le he ayudado. Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada".

Este miércoles, el espacio de Telecinco intentó dar con Paco Porras. "Estamos muy preocupados por el paradero de Paco Porras. Hemos venido a Vallecas porque nos ha llegado un testimonio de una persona, un voluntario que colabora con la Iglesia, y había visto a Paco Porras tapado con cartones, con un carrito de la compra", dijo Kike Calleja desde el barrio madrileño. "Había visto a Paco solo y en unas condiciones lamentables".

"La última hora que nos llega es que Paco estaría en un chalet con varios hombres y varias mujeres, tipo comuna", añadió. A continuación, Sálvame mostró la conversación que, semana antes, había tenido el propio Paco con la redacción del programa. "De mis amigos íntimos no me ha apoyado nadie, me han dejado tirado", dijo. "Con la operación no puedo hacer nada, no tengo actuaciones, no tengo ni para mis medicinas y me puedo morir de un momento para otro".

Kiko Hernández: "Igual Paco Porras, desgraciadamente, nos ha dejado"

"Me temo lo peor", dijo Hernández después del vídeo explicando que ningún amigo del vidente sabe nada de él. "Ahora mismo en Madrid hay un caos tremendo, tremendo. Yo ayer estuve en un hospital ocho horas y me dijeron que están saturados: gente que fallece, gente que está en la calle y no la tienen identificada... Igual Paco, desgraciadamente, nos ha dejado".

"¿Tú crees que ha podido fallecer y no saberlo?", preguntó Patiño sorprendida a lo que Hernández insistió: "Él, sin medicinas y con el tema de Filomena... Que te pille una nevada en la calle, que te pille sin un duro y sin el móvil, y sobre todo, sin las medicinas, que le acaban de operar de un infarto. Dios quiera que no, pero yo me temo lo peor. Y sobre todo, el teléfono en silencio".

Por último, tanto Kiko Calleja como Jorge Javier apuntaron a que mucha gente de su entorno piense que "como esto sea una artimaña para conseguir dinero, nos vamos a cabrear mucho".