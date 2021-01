Ana Rosa dispara contra el Gobierno por la preocupante situación del coronavirus: "No hacen absolutamente nada" Ecoteuve.es 14/01/2021 - 11:04 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco ha vuelto a cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez

La situación de la pandemia del coronavirus empieza a ser muy preocupante y la tercera ola avanza de forma muy rápida, con miles de contagios cada día en todo el mundo. Y mientras que en otros países de Europa se ha optado por medidas contundentes, similares a las del confinamiento que vivimos en la primavera de 2020, en España todavía no se ha tomado una decisión determinante para frenar la enfermedad.

El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco este miércoles de que algunas comunidades autónomas se están planteando ya decretar un confinamiento total y Ana Rosa Quintana ha aprovechado la ocasión para lanzar un duro ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de falta de acción en su gestión de la pandemia.

"El Gobierno cuando tiene que dar malas noticias relacionadas con limitar libertad, movimientos o apertura de negocios lo deja en manos de las comunidades autónomas", empezó atizando la periodista, muy enfadada. "Y digo yo, si una comunidad pide el confinamiento al Gobierno... es que no alcanzo a entender por qué no se le concede", se preguntó.

Ana Rosa estalla contra Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus

Quintana se ha mostrado muy preocupada por las cifras de contagio del coronavirus y cómo los médicos vuelven a alertar de la saturación de los hospitales. Fue entonces cuando la presentadora ha acusado al PSOE de no hacer nada para evitarlo. "Los ciudadanos podrán exigirle a sus gobernantes", advirtió.

"Si Madrid no quiere confinar que no confine, si le sale mal la operación los ciudadanos responderemos. Si Murcia quiere confinar que lo haga", defendió Ana Rosa. "En medio de un estado de alarma todas las competencias las tiene el Gobierno, no hacen absolutamente nada, mas que dejar las responsabilidades en aquello que le puede rozar electoralmente en las comunidades autónomas", ha opinado. "Los hospitales están aterrados con lo que viene", ha concluido ante las cámaras de Telecinco.