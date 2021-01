"Estar en el Gobierno no es estar en el poder": Pablo Iglesias comienza la temporada con una entrevista en La Sexta Ecoteuve.es 14/01/2021 - 10:18 0 Comentarios

El vicepresidente segundo habla con Gonzo este domingo en el regreso de 'Salvados'

Mucho se ha comentado y criticado la 'desaparición' del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las últimas semanas, que se ha acentuado durante los días más duros de la tormenta Filomena. También se han acordado de él ante la polémica por la subida de la factura de la luz.

Pues bien, Pablo Iglesias reaparece este domingo en prime time con una entrevista que ha concedido a Gonzo para el programa Salvados de La Sexta, que precisamente comienza su nueva temporada ese día. La cadena ya ha ofrecido un adelanto donde se puede escuchar un breve fragmento de la charla que mantuvieron el vicepresidente y el presentador.

"¿Se imaginaba que ser vicepresidente es lo que ha sido este año?", pregunta Gonzo. "Me he dado cuenta que estar en el Gobierno no es estar en el poder", apunta Iglesias. "Ningún rico ni ningún poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión por muy democrática que sea; esa presión, incluso, habla de una democracia limitada", afirma en el vídeo promocional del programa.

La entrevista de Gonzo a Iglesias se verá en La Sexta el domingo a partir de las 21.30. Después, la cadena ofrecerá el regreso de El Objetivo de Ana Pastor, centrado en Trump. Ese día competirán contra Deluxe, la serie turca Mi hija, Cuarto milenio y el cine de La 1.