La parodia de Wyoming, convertido en la reina Sofía: "Nadie ha hecho tanto por la república como nosotros"

El programa de La Sexta volvió a usar la técnica del 'deepfake' para una imitación

El Intermedio sorprendió este miércoles, 13 de enero, con una 'visita' inesperada: la reina Sofía. El Gran Wyoming se transformó en ella gracias a una técnica que habitualmente usa el programa de La Sexta. Se trata del 'deepfake', que inserta digitalmente el rostro de otra persona en vídeos en movimiento.

El Intermedio lo había usado anteriormente para parodiar a Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso, pero es la primera vez que lo hacen con la reina Sofía, un miembro de la familia del Rey que siempre ha estado bastante al margen en este tipo de programas y sketches.

En la 'entrevista' de Dani Mateo a la reina emérita (Wyoming), ésta explicó que los últimos meses los había pasado "confinada en palacio, reduciendo los contactos... como una reina", bromeó.



El colaborador de La Sexta preguntó si se va a vacunar contra el coronavirus. "No creo. Aunque me vacune, Letizia no me va a dejar abrazar a mis nietas", comentó Wyoming en su imitación.

Sobre los escándalos del Rey, la parodiada reina Sofía espetó: "En estos años no he visto hacer al Rey nada sospechoso. Bueno, no he visto al Rey a secas. Y casi mejor".

También habló de la marcha de don Juan Carlos fuera de España. "No tenemos contacto con él. Nos sentimos todos engañados, sobre todos sus hijos. Desde que descubrieron lo que les ha estado ocultando, en vez de papá le llaman Isabel Pantoja", dijo la que es el miembro mejor valorado de la Familia Real. "Nadie ha hecho tanto por la república como nosotros", apuntó.