"Escandaloso e hipócrita": Javier Ruiz da la razón a Ana Rosa y estalla contra el Gobierno por la subida de la luz Ecoteuve.es 13/01/2021 - 18:32 0 Comentarios

El colaborador de Telecinco critica la inacción del ejecutivo de Pedro Sánchez

El Programa de Ana Rosa ha analizado este miércoles la nueva subida en la factura de la luz. El espacio de Telecinco ha contado con la presencia en plató de Javier Ruiz, que ha explicado en una gráfica la evolución histórica de las nevadas en España y cómo estas han perjudicado a los ciudadanos con un incremento en sus pagos a las compañías eléctricas.

"Para mí, el tema de la luz es una de las cosas más chocantes...", dijo sorprendida Ana Rosa Quintana, que no daba crédito las cifras ofrecidas por su compañero. "Es de las cosas más chocantes porque se está produciendo con un Gobierno donde está Podemos y con un PSOE que montó un espectáculo, con toda la razón, cuando el PP subió un 8% que perjudicaba a las clases medias... pero, ¿y ahora qué?", se preguntó absorta la presentadora.

Enseguida, Javier Ruiz salió a dar la razón a Ana Rosa, criticando la falta de acción por parte del gobierno de Pedro Sánchez. "Es absolutamente escandaloso e hipócrita", dijo tajantemente el experto en economía antes de estallar ante las cámaras de Mediaset.

"Es escandaloso porque se está subiendo la luz como en tiempos de Mariano Rajoy; entonces se exigió una actuación y ahora ya no se hace...", condenó Ruiz, que puso sobre la mesa el doble rasero mostrado por la izquierda. "Es hipócrita porque se dijo que aquello era un fracaso del Gobierno; entonces, ¿esto qué es?", continuó preguntándose el colaborador ante una Ana Rosa enmudecida.

La cosa no quedó ahí y Ruiz se mostró muy enfadado con la excusa que ofreció Irene Montero. "Lo peor de todo es que el argumento que se ha dado es falsario", empezó diciendo. "Eso de que Bruselas no te deja bajar el IVA de la luz es absolutamente falso", añadió muy serio antes de explicar cuales han sido las palabras exactas de Europa. "Bruselas nos ha llamado la atención porque tenemos mucho IVA reducido, pero no ha dicho 'oye, no me toque usted la luz", señaló el periodista antes de que la presentadora continuase con el programa.