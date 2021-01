El 'zasca' que se llevó Pablo Díaz en 'Pasapalabra' y que le dejó sin el millonario bote Ecoteuve.es 13/01/2021 - 17:15 0 Comentarios

El tinerfeño ganó el Rosco a Luis, pero falló con una definición, a priori, sencilla

Pablo Díaz se proclamó vencedor de un nuevo rosco que disputó contra Luis de Lama en Pasapalabra este martes. El tinerfeño, que jugaba su programa número 139, se quedó apeado del bote por una cuestión aparentemente sencilla que casi todos los espectadores pudieron responder desde casa.

"Coloquialmente respuesta cortante, chasco, escarmiento" era la definición que le planteó Roberto Leal sobre la letra 'Z'. Sin embargo, Pablo dejó correr el rosco hasta el punto de saltar la palabra hasta en tres ocasiones.

Una vez que Luis ya no tenía opciones de ganar, Luis sí se atrevió a responder con 22 aciertos y solo seis segundos de tiempo. "Te voy a decir algo, que no tengo nada claro. De hecho, tengo dos opciones y seguramente diré la que no es", aseguró entre risas.

El 'zasca' de la RAE impide que Pablo Díaz juegue por el bote de 'Pasapalabra'

Y, efectivamente, falló. Luis se decantó por "zajón". Tampoco hubiera acertado con la otra idea que tenían en la cabeza, "zamarrazo". Roberto Leal resolvió que lo correcto hubiese sido "zasca". "¡Ay, es verdad! Una de las nuevas incorporaciones de la RAE. ¡Qué pena!", se lamentó el concursante.

Tal y como explicó Roberto Leal en el concurso de Antena 3, zasca es una de las palabras que la Real Academia de la Lengua incorporó a su diccionario en 2019: "Son relativamente nuevas".