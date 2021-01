La confesión política de Toñi Moreno: "Dos partidos me han propuesto ir en sus listas" Ecoteuve.es 13/01/2021 - 17:13 0 Comentarios

La presentadora reconoce que pudo dar el salto a la vida política en España

Toñi Moreno confesó hace unas semanas a ECOTEUVE.ES que su contrato de cadena con Mediaset llegó ya a su fin. Sin embargo, la presentadora se encuentra ligada al grupo de Fuencarral, "en el banquillo para cuando Vasile me necesite". La andaluza ha demostrado durante estos unos años una gran profesionalidad, asumiendo todos los retos que la empresa le iba proponiendo.

A pesar de ello, la carrera profesional de Moreno pudo dar un giro de 180 grados, tal y como ella misma ha confirmado en las últimas horas. La periodista ha desvelado que ha podido dar el salto a la política en más de una ocasión, paso que nunca se atrevió a dar, ya que no se veía formando parte de ese ámbito.

Moreno ha confesado que le gusta hablar sobre política, pero siempre en el ámbito privado. No obstante, ha reconocido que es un mundo que no le atrae para dedicarse a ello, incluso habiendo recibido propuestas de, a menos, dos partidos políticos diferentes para formar parte de sus listas.

"Debo de confundir bastante porque me lo han propuesto desde ideologías diferentes. (...) Me hace gracia porque no sé la imagen que doy para que dos partidos diferentes me lo propongan", señala en una entrevista con Diez Minutos.

La gaditana se moja además sobre el complicado momento actual que atraviesa la política, tanto a nivel nacional, como internacional. "Yo estoy decepcionadísima y preocupada por lo que está haciendo nuestra clase política", admite la periodista, que es preguntada sobre lo que le diría a Pedro Sánchez si tuviese la oportunidad.

"Le diría que no es momento para pensar en otra cosa que no sea este país y que los políticos nos están dando un ejemplo nefasto", se queja Moreno, que cree que a los políticos les falta "altura de miras". "Que piensen en sacar un voto más o en que pase la tormenta para ver cómo pueden salvarse, en las circunstancias tan excepcionales que vivimos, me parece increíble", ha lamentado.

A pesar de todo, Toñi prefiere no posicionarse del lado de ningún partido y confiesa lo que ella haría si tuviera en su mano la gestión de la pandemia del coronavirus. "Me encantaría que formaran una mesa de expertos de verdad, que digan qué medidas hay que tomar y dónde invertir el dinero que nos llegue de Europa", ha pedido.