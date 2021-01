Paz Padilla y su regreso a 'Got Talent': "Lo fácil hubiera sido sustituirme, estaba muy blandita" Ecoteuve.es 13/01/2021 - 16:30 0 Comentarios

La juez se ausentó en las audiciones por la enfermedad de su marido

Paz Padilla repite como jurado en la sexta edición de Got Talent España. Sin embargo, no estará en todas sus galas, sino que se incorporará en las semifinales. La presentadora y actriz ha hablado de su reincorporación al formato que estrena Telecinco este viernes tras el fallecimiento de su marido.

"Quiero dar las gracias a mis jefes porque en todo momento me sentí muy arropada y muy protegida. Ellos optaron por reservar mi espacio y lo fácil hubiera sido sustituirme, sin embargo, me dijeron 'tómate todo el tiempo que necesites, aquí te estamos esperando", ha dicho en la rueda de prensa virtual en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

Lea también: Paolo Vasile dice que 2021 empieza en televisión "este viernes 15 con 'Got Talent"

Las fechas en las que se grabaron las audiciones, Paz estaba al cuidado de su marido. "Me planteé si incorporarme rápido, pero decidí tomarme mi tiempo porque Got Talent es un programa de emociones y yo sabía que estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo".

Paz Padilla: "Got Talent' me dio muchas ganas de vivir"

"Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir porque me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias de superación inmensas", ha seguido diciendo Paz. "Ante eso, solo puedo emular a los que se suben a un escenario, arriesgan la vida o persiguen un sueño".

"Es uno de los programas más bonitos de la televisión, que es la vida misma, que no podemos dejar de ver porque te enseña tanto. Esta edición es muy especial porque vamos a ver muchas historias en las que la pandemia ha marcado mucho y que no va a dejar a nadie diferente", ha rematado.

Lea también: Belén Esteban, muy molesta por las controvertidas palabras de Paz Padilla sobre Salvador Illa

Paz Padilla ha conquistado a la audiencia en las dos últimas ediciones de Got Talent gracias a su sentido del humor. El formato cerró su quinta edición en Telecinco con el mejor dato de toda su historia al anotar un 21,7% de media y 2.345.000 espectadores.