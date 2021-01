"Estoy en cuarentena": Josep Pedrerol se ausenta por sorpresa de 'El Chiringuito' Ecoteuve.es 13/01/2021 - 11:18 0 Comentarios

Quim Domenech se encargó de presentar la tertulia deportiva de Mega

Los seguidores de El Chiringuito de Jugones se llevaron este martes una gran sorpresa al ver que Josep Pedrerol no estaba al frente del programa. Quim Domenech, habitual colaborador de la tertulia de Mega, fue el encargado de presentar, como ha hecho ya en otras ocasiones en las que el catalán se encontraba de vacaciones.

Para explicar los motivos de la ausencia de Josep en plató, Domenech contactó con su jefe a través de una videollamada. "Oye, se ve muy bien el programa desde casa", comenzó bromeando Pedrerol. "De vez en cuando, apetece estar en casa y comprobar que esto funciona y que hay un equipo de la leche ahí haciendo El Chiringuito", dijo en un elogio a todos sus compañeros.

Acto seguido, se dispuso a contar la razón por la que se encontraba en casa: "Hoy me decían: '¿Lo vas a contar o no?' Tampoco pasa nada. Simplemente, es que estoy en cuarentena. La cuarentena es una forma de prevención cuando has tenido un contacto, aunque sea leve, con alguien que ha dado positivo", desveló el catalán.

"Me pasó ayer. Tuve contacto con una persona que ha dado positivo. Fueron 15 minutos, tomando un café con mascarilla, pero al tomar el café hay una mínima posibilidad de contagio. Después de que me ha comunicado que ha dado positivo estoy en cuarentena. Y hacerme hoy una PCR ahora no tendría sentido, porque hay 72 horas en las que se hace efectiva. Así que, espero que me la hagan el jueves para confirmar que estoy bien, que doy negativo y entonces volvería a estar ahí con vosotros en el plató. Y si no fuese así, ya os iría contando cómo es mi vida", siguió relatando el presentador.

"También he tenido una reflexión, porque uno se plantea cosas cuando ocurre esto, que esperemos que se quede en nada. Pero es que tenemos que evitar que el que dé positivo se sienta culpable. Evitemos eso. El que da positivo es víctima de lo que estamos sufriendo todos y el miedo a contagiar es muy grande. Quitemos esos miedos porque aquí somos víctimas todos. El virus está muy cerquita y a veces es inevitable que nos toque. Que quede ese mensaje para los que se hayan podido sentir culpables", concluyó Pedrerol, confirmando que se encuentra, de momento, "muy bien".