Belén Esteban sufre un accidente en casa: se cae por las escaleras Ecoteuve.es 12/01/2021 - 21:44 0 Comentarios

La colaboradora tendrá que permanecer al menos una semana en casa recuperándose

Belén Esteban ha sorprendido a los espectadores de Sálvame al entrar en directo desde su casa. Desde el viernes no acudía al plató del programa que emite Telecinco todas las tardes.

La colaboradora ha explicado que el sábado sufrió un accidente doméstico. Estaba en el piso superior, tropezó con las zapatillas y cayó por las escaleras. "Me resbalé y me di un golpe que me hizo un daño tremendo. Caí de culo", ha contado. "Al caer noté el ruido de la rodilla".

Lea también: Anabel Pantoja se desnuda en 'Sálvame' a lo Pedroche antes de dar paso a Pedro Piqueras

Belén Esteban sufre un accidente en casa: se cae por las escaleras

El problema llegó cuando, por culpa de Filomena, no pudo ir a ningún centro médico. "Paracuellos está en alto y hay mucha nieve y el domingo no pude ir al hospital. Mi marido me llevó el lunes y me dijeron que tengo un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y la rodilla", relató la colaboradora.

Belén Esteban, que se encuentra bien, tendrá que permanecer al menos una semana en casa guardando reposo para su completa recuperación antes de volver al plató de Sálvame.

Lea también: Kiko Hernández pierde los nervios y explota como nunca en mitad de 'Sálvame'