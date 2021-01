Cristina Pedroche responde a las críticas por su desnudo en la nieve desafiando a 'Filomena' Ecoteuve.es 12/01/2021 - 19:32 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' asegura que no entiende "la que se ha montado"

Cristina Pedroche protagonizó una de las imágenes más comentadas del paso de Filomena por España. La fotografía de la presentadora de Atresmedia desnuda en la nieve mientras practicaba una postura de yoga provocó un efecto cascada haciendo que otros famosos hicieran lo mismo.

Pese a llevarse muchos comentarios positivos, otros han optado por criticarla acusándola de caer siempre en el desnudo como reclamo. "Yo, en mi casa, me gusta estar desnuda, no entiendo la que se ha montado", ha dicho este martes en Zapeando.

Lea también: Susanna Griso estalla en directo contra el gobierno de Ayuso: "¿Somos idiotas los madrileños?"

Pedroche planta cara a las críticas tras su desnudo en la nieve: "Me gustar estar así por casa"

La Pedroche ha explicado que "fue un segundo" y que "no estuve diez horas meditando". Además, ha aclarado, entre risas, que no pasó frío porque "lo que es el agujero no se apoya en el suelo".

Además, las redes sociales se llenaron de memes con su sonado desnudo en la nieve. "Me han dicho un montón de cosas: que si así congelo los óvulos...", ha continuado diciendo Cristina a Dani Mateo confesando que el meme que más le ha gustado ha sido el que sale junto a Pablo Motos.