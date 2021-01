Un grupo de chicos se cuela en 'Sálvame' con insultos a Kiko Matamoros: "¡Hijo de puta! ¡Paga a Hacienda!" Ecoteuve.es 12/01/2021 - 18:30 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco, increpado durante una conexión en directo

Sálvame ha vivido este martes un momento de lo más desagradable mientras Sergi Ferré trataba de hacer una conexión en directo desde el restaurante de Javier Tudela. El reportero se acercó hasta las inmediaciones del local para hablar con el hijo de Makoke sobre el conflicto que mantiene con la expareja de su madre, con el que vivió durante 20 años.

El periodista, que se encontraba a pie de calle, informaba a los espectadores, y a sus compañeros en plató, que el restaurante se encontraba cerrado, ya que todos los accesos a la calle en la que está ubicado están sepultados por la nieve que ha dejado la borrasca Filomena.

"He hablado con Javier Tudela y hemos visto que esta carretera suelen ser dos vías y ahora solo funciona una. Antes mi compañero Carlos se quedó atrapado con el coche en el puente porque hay muchas placas de hielo. Por eso el negocio no ha abierto, él mismo ha reconocido que el negocio no estaba teniendo la misma influencia", aseguró Ferré justo en el momento en el que un grupo de chavales irrumpía en el plano con insultos hacia Kiko Matamoros.

Insultan en directo a Kiko Matamoros: "¡Paga tus deudas!"

Cuatro jóvenes, aparentemente menores de edad, se colaron entonces en el programa, empujando a Ferré y dedicando a Matamoros todo tipo de ataques. "¡Kiko, paga tus deudas!", "¡Matamoros, paga a Hacienda!", "¡Matamoros, hijo de puta! ¡Paga a Hacienda, maricón!" fueron alguno de los gritos que profirieron los espontáneos, que dedicaron también cortes de manga al colaborador.

Sálvame cortó enseguida la señal y Kiko Matamoros pidió la palabra a Jorge Javier para responderles: "A esos los habrá mandado el papá. Que no se preocupen, que en eso estamos. Si yo ya eso lo he explicado", dijo en referencia a sus problemas con la agencia tributaria. "Y lo de hijo de tal, para el que te lo haya dicho que me lo digas, tontorrón, se lo aplicas que a lo mejor aciertas si se lo dices", aseguró el tertuliano mientras el resto de sus compañeros permanecía en shock. "Qué desagradable", lamentó Antonio Montero.