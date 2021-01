Susanna Griso estalla en directo contra el gobierno de Ayuso: "¿Somos idiotas los madrileños?" Ecoteuve.es 12/01/2021 - 18:08 0 Comentarios

La presentadora critica la falta de previsión ante Filomena en la capital

La periodista catalana condena las palabras del consejero Ángel Garrido

"Nos tratan como a niños", ha lamentado indignada en Antena 3

El paso de la borrasca Filomena ha paralizado durante varios días el centro de la península Ibérica con unas nevadas que han provocado cierre de aeropuertos, carreteras y vías de tren, así como numerosos incidentes que han llevado a Madrid a una situación de lo más caótica.

Pasado lo peor de la tormenta, los analistas empiezan a buscar a los principales responsables de todo lo sucedido entre la clase política. Este martes, Espejo Público repasó algunas de las consecuencias del temporal y algunos tertulianos opinaron sobre la gestión que las autoridades han hecho durante el paso de Filomena por España.

En un momento dado, Susanna Griso tomó la palabra para lanzar una dura crítica contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Había pronósticos por parte de todos los meteorólogos. Acertaron en la hora justa que la borrasca iba a llegar a Madrid... Desde la Comunidad de Madrid, y reparto culpas para todo el mundo, se debería haber pedido a las autoridades empresariales que cerraran los comercios a mediodía para que nos encontrásemos con trabajadores tuvieran que dormir entre cartones la noche del viernes al sábado", empezó criticando la presentadora.

El monumental enfado de Griso con el consejero Ángel Garrido

"En la Comunidad de Madrid tenemos a un consejero de Transportes (Ángel Garrido) que comentó que no se dijo eso 'para no espantar a la población'. ¿Somos idiotas los madrileños? ¿Los madrileños somos idiotas? Y me incluyo porque vivo aquí. O se nos pueden decir las cosas como son", dijo muy enfadada la periodista catalana.

"Nos tratan como a niños. 'Es que no les queríamos asustar'. Los señores gobernantes, que para eso cobran, nos tenían que haber dicho que a partir de las cinco de la tarde no tendría que haber gente en la calle. Salgan del trabajo a las dos del mediodía o antes si pueden", ha concluido indignada.