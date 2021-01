'MYHYV', 'La isla de las tentaciones' y 'Got Talent': Mitele Plus cambia de estrategia para competir contra Atresplayer Premium Ecoteuve.es 12/01/2021 - 15:45 0 Comentarios

La batalla de Mediaset y Atresmedia también se traslada a las plataformas de pago

La batalla entre Mediaset y Atresmedia no solo se vive en su canales en abierto. Ahora también se ha trasladado a las plataformas de pago, donde el grupo dueño de Telecinco y Cuatro estrena nueva estrategia.

Después de una primera fase en la que apostó por el fútbol, Mitele Plus se centrará ahora en los programas de entretenimiento que emite en las cadenas lineales. Así, por ejemplo, emitirá contenido extra de programas como Mujeres y hombres y viceversa y preestrenará La isla de las tentaciones y Got Talent, como ya hace Atresplayer Premium, que da por adelantado las entregas de Tu cara me suena o los episodios de series.

En el caso de la plataforma de Antena 3, la apuesta va más allá. Desde hace tiempo comenzó a producir contenidos originales para la plataforma de streaming. Es el caso de las series FoQ: el reencuentro, By Ana Milán o la aclamada Veneno, entre otras.

Lea también: Dónde ver todos los capítulos de la serie 'Veneno' en Internet

A lo largo de los próximos días, los seguidores de Mujeres y hombres y viceversa podrán disfrutar en Mitele Plus de una emisión 'espía' todos los días de la semana entre las 16 y las 17 horas. Los usuarios dispondrán de una hora diaria de convivencia en directo desde la casa de los tronistas, quienes desconocerán estar siendo 'espiados', a través de una cámara situada en la cocina de la casa, punto de reunión de los habitantes a esa hora.

Preestreno de 'La isla de las tentaciones' y 'Got Talent'

Este contenido se ofertará para todos los abonados junto a una batería de novedades que incluyen el prestreno exclusivo de la próxima edición de La isla de las tentaciones y de todas las entregas de la nueva edición de Got Talent hasta que tenga lugar su final.

Fotos: Todas las parejas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'

Asimismo, Mitele Plus modificará su reality Solo/Sola, en el que un famoso vivía a solas, y lo convertirá en Solos/Solas, que abre la convivencia a más de una persona. Por otra parte, partir de febrero, Mitele Plus ofrecerá una serie encuentros virtuales cara a cara con los presentadores de los principales programas del grupo.