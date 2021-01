Mónica López, obligada a rectificar y pedir disculpas a Iván Espinosa de los Monteros: "Me puse como una hidra" Ecoteuve.es 12/01/2021 - 15:05 0 Comentarios

La presentadora de TVE se ve la cara con el político de Vox tras su "lío en las redes"

Mónica López e Iván Espinosa de los Monteros se han visto las caras este martes en La hora de La 1 tras el rifirrafe que protagonizaron este lunes a consecuencia de un tuit del diputado de Vox "donde hablaba sobre calentamiento y Edad de hielo haciendo referencia a dos noticias de un mismo medio".

"Yo quiero arrancar el año, Doña Mónica, dándole las gracias por la rectificación que hizo ayer en redes en relación a unos tuits míos. Le honra mucho que haya sido usted tan sincera de disculparse y, por lo tanto, quiero arrancar el año agradeciéndole el gesto y deseando que este año todos seamos capaces de arrancar con un buen espíritu como el que mostró usted ayer", ha asegurado el político al empezar la conexión.

Lea también: El corte de Mónica López a Celia Villalobos: "No te voy a gruñir porque también es televisión pública"

"Sí señor. Yo quería empezar, de hecho, por ese lío en redes", ha dicho la presentadora de La 1 entonando, una vez más, el 'mea culpa': "Yo reconozco que me lo tomé por el lado negacionista. Me puse como una hidra. Le pido disculpas y mantengo en pie ese café para hablar de cambio climático, de todos modos".

"Eso cuando quiera usted", ha respondido Iván Espinosa de los Monteros aceptando la rectificación. "No se preocupe, que yo tengo una vida anterior en la que también he producido televisión y sé lo que es emitir en directo y que por el pinganillo le vayan a uno diciendo cosas y se repita porque se fía de sus redactores, de sus jefes de producción y de quien esté en la sala de control, pues me imagino ".

Iván Espinosa de los Monteros acepta las disculpas de Mónica López: "Arranquemos el año de manera positiva"

Sin embargo, el diputado de la formación política que lidera Santiago Abascal ha expresado su malestar por lo ocurrido: "Ahora, debe usted tener una conversación con la persona que le dijo eso y, por supuesto, con la gestora de redes de TVE que, sabiendo perfectamente que era un error, mantuvo la idea de atacarme por ese motivo".

Lea también: La cara de asombro de Mónica López ante el 'zasca' de un diputado del PP en TVE

"No sea crea...", ha intentado salir del pasó López a lo que Espinosa de los Monteros volvía a interrumpirle: "Pero como digo, se debe arrancar el año de manera optimista, positiva y bien pensante". "Por supuesto, no se crea usted que hay nada más allá que eso", ha rematado ella.