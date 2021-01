César Carballo ataca a Simón y desvela un dato muy preocupante que nadie ha dado: "Es catastrófico" Ecoteuve.es 12:25 - 12/01/2021 0 Comentarios

"Te aventuro que los resultados de aguas residuales son catastróficos en Madrid"

El doctor César Carballo ha hablado de la situación del coronavirus para El programa de Ana Rosa. El médico de urgencias del Ramón y Cajal ha criticado las últimas palabras de Fernando Simón, que echó balones fuera y responsabilizó a los ciudadanos por el disfrute de la Navidad con unas medias que no fueron otras que las que impusieron tanto el Gobierno central como los regionales.

"Es lo fácil y lo tenía planeado, que los ciudadanos se han relajado... los dirigentes tienen que asumir sus culpas, que no se esperen que la gente se comporte de otra manera", ha dicho Carballo. "Muchas personas actúan con responsabilidad y otras no, pero para eso están los dirigentes, para imponer normas como en otros países se han impuesto".

Hay que recordar que Carballo ha exigido medidas duras desde hace meses, especialmente de cara a las Navidades. "Me preocupa escuchar al doctor Simón, porque esto ya era previsible antes de Navidad, si no pusieron medidas drásticas antes de navidades pues se sabía que pasaría esto; se sabía y no se ha hecho nada".

Por otra parte, César Carballo augura un mal mes de enero. "Tememos que pueda haber mucho aumento de casos si la variante británica comienza a extenderse", ha dicho el doctor, que ha criticado que "las medidas en las fronteras sigan siendo muy laxas". "La gente sabe que en España se pide [el test PCR] de forma aleatoria y alguno no se la hace". Con estos datos, César Carballo ha sido muy claro: "Esperamos que finales de enero va a ser un momento crítico".

Asimismo, el médico ha dado un dato del que no se habla habitualmente y que hace todavía más preocupante la perspectiva de cara a las próximas semanas. "Te aventuro que los resultados de aguas residuales son catastróficos en Madrid para los próximos días", ha dicho sobre los análisis que se hacen habitualmente para 'perseguir' el avance del virus.