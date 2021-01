La imagen más comentada de Pablo Motos: su extraño pelo en 'El Hormiguero' tiene una explicación Ecoteuve.es 12/01/2021 - 9:55 0 Comentarios

'El Hormiguero' regresó este miércoles a Antena 3 después de las vacaciones

El regreso de El Hormiguero a Antena 3 tuvo una imagen que fue muy comentada en las redes sociales: el nuevo look de Pablo Motos con un extraño peinado que hizo que muchos se preguntasen qué le había pasado.

Sus propios compañeros se mofaron de él. "¿Has venido en moto?", le dijo Monaguillo. "¿Te han cortado el pelo con fuego?", bromearon las hormigas.

Efectivamente, Pablo Motos presentaba un pelo más largo y más despeinado que otras veces, lo cual llamaba la atención de los espectadores, que le notaban extraño. El conductor del programa tenía una explicación para lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Pablo Motos en el pelo?: la imagen más comentada de 'El Hormiguero'

"La mitad del equipo se ha quedado colgado y no ha podido venir a Madrid [por la tormenta Filomena]. El realizador está en México. Mi maquillador habitual está en Canarias.... He dicho a Begoña, la que ha venido hoy: 'de punta'. Y no era 'de punta', era 'despuntado", relató el presentador ante las risas de los colaboradores de su programa.

"Yo pensaba que le habías enseñado una foto de la Pantera Rosa", espetó Marron, que también apareció en El Hormiguero con un nuevo e impactante corte de pelo.

