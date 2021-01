La durísima respuesta de Montse Suárez a Leticia Sabater: "Yo por la toga mato, porque es mi profesión" Ecoteuve.es 11/01/2021 - 18:36 0 Comentarios

La abogada replica en 'Todo es mentira' las palabras de la artista en el 'Deluxe'

Montse Suárez ha plantado cara desde Todo es mentira a los ataques de Leticia Sabater en el Deluxe tras la polémica fiesta ilegal que se hizo en su chalet de Madrid. "Por cierto, una cosa a la abogada esta famosa", dijo en un momento dado la cantante durante su entrevista con Jorge Javier.

"Tú antes de hablar lo que tienes que hacer es informarte. Te lo voy a decir claramente, los abogados buenos no están en la tele, están preparando sus juicios en el despacho. A ver si los de Cuatrecasas van a estar aquí", termino de despacharse contra la colaboradora de Sálvame en materia jurídica.

Pues bien, la colaboradora del programa de Risto Mejide ha replicado a sus palabras este lunes. "Yo para descargar mi ira me voy al gimnasio", ha dicho. "Hay determinadas personas que cuando son pilladas in fraganti en una posible conducta irregular, como fue el caso de esta señora, resulta que ataca a la toga".

"Y yo por la toga mato porque es mi profesión", ha seguido diciendo muy seria. "Soy abogada desde hace más 22 años de ejercicio profesional y no voy admitir que ninguna persona reparta carnets de quien es un buen o un mal abogado. Resulta que según Leticia Sabater si no eres de Cuatrecasas eres un mal abogado, si sales en la tele, eres un mal abogado".

"¿Qué sabe esta señora de las horas que dedico yo a mi profesión? Yo trabajo de sol a sombra y vengo a los medios en horas donde no hay actuaciones judiciales, donde puedo con el esfuerzo que hago. No me meto con esta señora que dice que es actriz, cantante, presentadora, que se hizo famosa en los años 90".

Montse Suárez ha terminado diciendo que "nunca me he metido con la profesión de ningún compañero, ni he atentado contra el crédito profesional de una persona, me guste o no como mueve las caderas o cómo intenta hacer reír al publico".