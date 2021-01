Polémica entre Mónica López y Espinosa de los Monteros por el cambio climático: "Cuando quiera quedamos" Ecoteuve.es 16:48 - 11/01/2021 0 Comentarios

La presentadora replica un tuit del diputado de Vox y él la acusa de "manipular"

Los estragos de la borrasca Filomena en España, sobre todo en el interior de la península, ha provocado que los medios de comunicación se den una pequeña tregua en cuanto a información sobre la pandemia de coronavirus. Así, este lunes, todos los programas han abierto con el temporal.

Sin embargo, Mónica López ha protagonizado una polémica al responder desde La Hora de La 1 al mensaje que había lanzado Iván Espinosa de los Monteros en Twitter adjuntando dos pantallazos de un mismo medio: "El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios".

"Don Iván, está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid", ha dicho la meteoróloga de TVE al político de Vox. "Don Iván, cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima. Que un día nieve en Madrid no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo".

Mónica López, a Espinosa de los Monteros: "cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima"

Al poco rato después, Espinosa de los Monteros se ha hecho eco de las palabras de la presentadora de TVE, a quien ha acusado de manipular: "Yo no he empleado ni la expresión 'cambio climático' ni la palabra 'Madrid'. Ni siquiera me estaba refiriendo a eso, sino al hecho que un mismo medio defienda que un día que el calentamiento global se intensifica, y a los seis meses, que quizás estemos cerca de una nueva edad de hielo".

El diputado de Vox concluye diciendo que "los medios manipulan" y que "el medio público manipula públicamente". "Por cosa como esta, Doña Mónica, pierden cada días más credibilidad. Gracias por ofrecer un ejemplo ilustrativo de lo que decía mi tweet original".