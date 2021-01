El corte de Mónica López a Celia Villalobos: "No te voy a gruñir porque también es televisión pública" Ecoteuve.es 15:02 - 11/01/2021 0 Comentarios

La expopular aplaude el trabajo realizado por Telemadrid en TVE en pleno temporal

Mónica López no ha podido evitar dar un toque de atención a Celia Villalobos después de que aplaudiera el trabajo realizado por Telemadrid durante el fin de semana por el temporal Filomena en TVE. La expopular ha reconocido en La hora de La 1 que había estado siguiendo la cadena autonómica para informarse.

"Yo me he pasado el fin de semana, como es lógico, viendo Telemadrid porque es donde venían más las cosas de Madrid. Y me parece terrible que las administraciones se peleen en un tema tan duro, tan fastidioso y tan jodido para los ciudadanos como es este", ha dicho tras aplaudir también a Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Celia Villalobos, en TVE: "Me he pasado el fin de semana viendo Telemadrid"

La presentadora, que volvía al plató de El Tiempo en Torrespaña al no poder llegar a Prado del Rey, ha reprochado a su colaboradora, con humor, lo que había dicho en TVE. "No te voy a gruñir, Celia, porque es televisión pública, también Telemadrid. Si no te gruño, ¿eh?".

Gracias al tremendo trabajo de la cadena dirigida por José Pablo López, Telemadrid consiguió sus mayores datos en nueve años disparándose hasta el 12% de share. Silvia Intxaurrondo estuvo al frente del especial por el histórico temporal de nieve y frío.