Susto en 'El Chiringuito': un tertuliano de Pedrerol, a punto de incendiar su casa en pleno directo

El presentador y sus colaboradores, en shock ante lo que pudo acabar en tragedia

Lo que empezó como una broma pudo acabar en una gran tragedia televisada. Los espectadores de El Chiringuito de Jugones se llevaron este domingo un susto tremendo al ver cómo uno de los tertulianos del programa presentado por Josep Pedrerol casi prende fuego a su propia casa en pleno directo.

Durante toda la noche, el presentador de Mega fue conectando por videollamada con algunos de sus colaboradores, aquellos que no pudieron trasladarse hasta el plató por culpa de las increíbles nevadas producidas en Madrid a causa de la tormenta Filomena.

Los tertulianos presentes en el estudio de Atresmedia bromearon con la chimenea ubicada en el salón de Rafa Guerrero, asegurando que era falsa y que se trataba de una pantalla. El que fuera juez de línea quiso demostrar que era de verdad y fue en busca de bioetanol para que sus compañeros vieran cómo crecían las llamas.

Rafa Guerrero protagoniza el momento más angustioso de El Chiringuito

Sin embargo, Guerrero acercó demasiado la botella al fuego, produciéndose una gran llamarada que alcanzó el sofá y varios muebles del salón del colaborador. Enseguida, este desapareció de la pantalla, provocando una gran incertidumbre entre Pedrerol y el resto de colaboradores.

Pasados unos segundos, en los que se vio la sombra de Rafa Guerrero aplacando el incendio, este por fin reapareció delante de su ordenador para explicar lo sucedido. "Uf qué momento. Fui a echar lo que quedaba de la garrafa y ha saltado para todos los sitios... Se me han quemado las sillas, el cojín, el sofá, la alfombra... La pala me ha salvado, no había otra solución", declaró pálido el tertuliano, todavía muy asustado por lo ocurrido.

Al ver que se encontraba bien, el resto de sus compañeros comenzó a vacilarle, ayudándole a pasar el mal trago. "Te van a llamar de Protección Civil. ¡Eres un pirómano!", le soltó entre risas D'Alessandro. "Me siento culpable, si puedo hacer algo... Pásame la factura de la tapicería, aunque sea", dijo muy serio Josep Pedrerol antes de dar paso a las imágenes en las que se veía perfectamente cómo Guerrero pudo haber vivido una gran tragedia.