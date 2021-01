El percance que ha tenido Susanna Griso por culpa de Filomena: "Me ha caído una rama encima" Ecoteuve.es 11/01/2021 - 13:25 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público' cuenta que su coche ha sufrido un pequeño daño

Griso y los colaboradores del matinal han tenido que ser 'rescatados' con 4x4

El equipo de Espejo Público ha tenido verdaderos apuros para poder llegar hasta las instalaciones de Antena 3, ubicadas en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, debido a los estragos del temporal Filomena. Susanna Griso ha sido una de las más afectadas y un equipo de producción ha tenido que ir a buscarla a su casa con un 4x4.

"He hecho caso a Roberto Brasero de limpiar mi coche, pero he dejado el techo cubierto porque me ha caído una rama encima", ha dicho la presentadora del matinal confiando en que "no va a ser muy grande, como mucho un arañazo. Bastante suerte he tenido".

Así las cosas, Griso ha seguido a raja tabla las recomendaciones de su compañero Roberto Brasero de limpiar el coche, a excepción del techo para que la capa de nieve (ya de hielo) pudiera amortiguar una posible caída de un carámbano.

No reconocen a Susanna Griso al llegar a Antena 3: "¡Soy yo, soy yo!"

Espejo Público también ha desvelado cómo lo han hecho el resto de colaboradores. Mientras que Lorena García y Diego Revuelta han sido recogidos también por un 4x4, Gonzalo Bans ha utilizado el transporte público.

Nacho Abad, por su parte, no ha podido acudir al plató al serle imposible acceder a la autovía de Burgos, y ha tenido que hacer de reportero.

El punto simpático de esta misión casi imposible lo ha puesto Susanna Griso, ya que al entrar prácticamente irreconocible (gorro, mascarilla y mochila) a Antena 3, el guardia de seguridad no la ha reconocido: "He tenido que decir 'soy yo, soy yo".