"¡Su partido nos ha masacrado!": Pilar Rahola estalla en TV3 contra la número dos de Ciudadanos en Cataluña

La tertuliana, a punto de perder los papeles en la televisión autonómica

Pilar Rahola la ha vuelto a liar en TV3. La tertuliana se ha enfrentado a Anna Grau, escritora que ha fichado por Ciudadanos como número dos de las listas para las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, después de que entrara en directo en el programa Preguntes frequentes para hablar de su salto a la política.

"Yo pienso que la mejor manera de no judicializar un problema, una causa o un conflicto político, es no cometer delitos", opinó Grau en un momento en el que hablaban de los detenidos durante el procés. "Y Pilar Rahola no es ningún referente en Derecho", soltó la entrevistada en unas palabras que hicieron que la colaboradora estallase.

"Grau forma parte de un partido durísimo que nos ha masacrado, que además ha defendido la represión", ha criticado Rahola. "Que le vaya muy mal en la política. Todo lo que consigan será malo para Cataluña", deseó la catalana, sentada en la mesa del programa.

"¡Tómate una tila!": Pilar Rahola se enzarza en TV3 con la número dos de Ciudadanos en Cataluña

"Ahora va de angelita y de hermanita de la caridad, pero estás defendiendo las posiciones más brutales que se han visto en Cataluña desde el lerrouxismo", acusó indignada Rahola antes de que Anna Grau ironizara sobre la omnipresencia de la tertuliana en la televisión pública catalana.

"No te preocupes porque ahora saldrás cada día en Ana Rosa, en Antena 3... a Ciudadanos os dan todas las teles que queráis", lamentó a gritos Pilar Rahola, a la que Grau cortó con un sonoro. "Tómtate una tila", le pidió. "Estoy muy tranquila. Pero eso no quiere decir que no ponga toda la pasión que quiera en la defensa de mis ideas porque tú agredes mis ideas", respondió Rahola antes de que la presentadora la reprendieran. "¡No me voy a callar!", advirtió enfadada.